Vendutissimo su Amazon: Ring Intercom a soli 60€!

Ring Intercom di Amazon è il dispositivo che trasforma il vostro vecchio citofono in un sistema intelligente con apertura a distanza, audio bidirezionale e accesso per gli ospiti, il tutto facilmente installabile e compatibile con Alexa. La vostra casa diventerà più sicura e connessa, permettendovi di non perdere mai un visitatore. Originariamente disponibile a 83,99€, ora potete acquistarlo a soli 59,99€, con uno sconto del 29%. Un'occasione da non perdere per rendere la vostra abitazione all'avanguardia con la comodità e la sicurezza che solo Ring Intercom di Amazon può offrire.

Vedi offerta su Amazon

Ring Intercom di Amazon, chi dovrebbe acquistarlo?

Se stai cercando un modo per rendere più intelligente il tuo citofono tradizionale, il Ring Intercom di Amazon è la soluzione perfetta. Questo innovativo dispositivo trasforma il tuo citofono in un sistema intelligente con una vasta gamma di funzionalità che rendono la gestione degli accessi all'edificio più semplice e sicura. Grazie all'app gratuita Ring, puoi ricevere avvisi in tempo reale e aprire l'ingresso dell'edificio da qualsiasi luogo. In riunione, fuori casa o semplicemente lontano dal citofono, la funzione di apertura a distanza ti permette di controllare l'accesso direttamente dal tuo smartphone.

Una delle caratteristiche più utili del Ring Intercom è l'audio bidirezionale. Puoi parlare al citofono con i visitatori, i tuoi bambini, amici, familiari o corrieri, direttamente dal tuo smartphone. L'installazione è incredibilmente semplice e non richiede modifiche all'infrastruttura condivisa dell'edificio. Puoi collegare il dispositivo direttamente al sistema citofonico in uso senza bisogno di forature o installazioni complesse. Con le strisce di montaggio autoadesive incluse nella confezione, puoi configurare tutto rapidamente e senza problemi, rendendo l'intero processo accessibile anche a chi non ha esperienza tecnica.

Una delle funzionalità più interessanti è l'integrazione con Alexa. Utilizzando i comandi vocali di Alexa, puoi parlare con i visitatori o aprire l'ingresso dell'edificio in modo ancora più comodo. Questa integrazione rende la gestione del citofono una vera e propria esperienza smart, facilitando il controllo degli accessi senza dover usare le mani. Ring Intercom di Amazon è una soluzione innovativa che trasforma il tuo citofono tradizionale in un sistema intelligente e versatile. In origine disponibile a 83,99€, ora potete acquistarlo a soli 59,99€.

