Ventilatori, condizionatori e deumidificatori in sconto su Mediaworld

Visto il caldo estivo che ha ormai attanagliato il nostro paese, pensiamo potrebbe essere una buona idea quella di acquistare (o eventualmente cambiare) il proprio ventilatore o condizionatore, adeguandosi non solo a quelli che sono i nuovi standard in termini di inquinamento (nel caso ad esempio di condizionatori fissi o portatili), ma anche procurandosi dispositivi più performanti dal punto di vista dei consumi, visti i costi in bolletta che, spesso, aumentano proprio in concomitanza dell’estate e dell’uso smodato di certi dispositivi.

La nostra proposta? Perché non dare un’occhiata all’ottima proposta Mediaworld che, proprio in concomitanza della bella stagione, ha deciso di mettere in piedi una sezione del proprio portale di shopping, appositamente dedicata a ventilatori, condizionatori e deumidificatori delle migliori marche, con prezzi davvero appetibili e scontatissimi.

Una buona soluzione, in termini di rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto qualora voleste evitare i disagi di un’installazione di un condizionatore fisso (e relativi lavori in muratura), potrebbe essere quella di acquistare un ventilatore portatile, optando per un modello che non sia solo di marca, ma anche valido dal punto di vista qualitativo, come ad esempio il Rowenta VU5870, il cui risparmio di 50,00€ vi permetterà di comprarlo a 99,99€ invece di 149,99€.

Regolabile in altezza fino a 1,45 metri, il Rowenta VU5870 è il ventilatore portatile più potente e tecnologico del brand. La rumorosità, infatti, è di soli 35dB a velocità minima, il che lo rende perfetto per la notte. Inoltre, le sue eliche sono studiate per emettere un flusso d’aria naturale, tipico delle giornate in cui vi è la brezza, ovvero quella piacevole sensazione di vento leggero. Le velocità di raffreddamento sono 5 e la più potente sarà in grado di generare un flusso d’aria fino a 80 m3/min.

Interessante, poi, la modalità decrescendo, che permetterà al Rowenta VU5870 di partire alla massima velocità per poi diminuire man mano la potenza, in modo da raffreddare subito la stanza e mantenere poi la temperatura costante senza il vostro intervento. Infine, il telecomando compatto lo si potrà mettere nel comodo vano sul retro del ventilatore. Insomma, un ventilatore portatile in grado di assicurare quasi lo stesso raffreddamento di una soluzione fissa, ad un prezzo oggi molto vantaggioso grazie all’iniziativa di Mediaworld.

Ciò detto, vi rimandiamo alla nostra selezione di prodotti anche se, come immaginerete, le proposte del portale sono ben più numerose, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di visitare anche la pagina dedicata, così che possiate acquistare il prodotto che più si confà alle vostre necessità.

