Very Mobile: fino a 200GB di traffico per l’estate con Giga X2 a partire da 5,99€

Come abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni, l’estate ha portato con sé fantastiche occasioni, le quali non si sono limitate solo a prodotti tech, elettrodomestici e abbigliamento, ma hanno preso di mira anche quelle categorie che, di solito, non godono di nessuna scontistica o, nel migliore dei casi, di decurtazioni di prezzo molto ridotte. È il caso oggi di Very Mobile, il noto e affidabile operatore virtuale che, in occasione dell’estate, ha lanciato una promozione che dovrebbe interessare chiunque sia alla ricerca di tanti Giga da consumare durante le vacanze.

Fino al 31 agosto, infatti, Very Mobile ha deciso di raddoppiare i Giga per i primi 2 mesi, a prescindere da quale operatore veniate. Potrete scegliere il piano da 50GB o 100GB, i quali diventeranno rispettivamente 100GB e 200GB, che saranno più che sufficienti per rimanere collegati tutto il tempo che si vuole mentre si è fuori casa senza la rete wifi. Inoltre, sono stati ridotti i costi di attivazione per chi attiverà un nuovo numero, dandovi la possibilità di pagare non più i soliti 9,99€ ma solo il misero importo di 5,00€.

Come saprete, Very Mobile si appoggia a WindTre, vale a dire che avrete una copertura nazionale del 99% e beneficerete della qualità di rete tipica di uno dei migliori operatori del settore ad un prezzo davvero competitivo, soprattutto se provenite da operatori virtuali come Iliad, Poste Mobile e Fastweb. In questo caso, infatti, il costo mensile sarà di soli 5,99€ per il piano con 50GB e 6,99€ per quello con 100GB, con inclusi ovviamente minuti e SMS illimitati. Insomma, un’offerta perfetta non solo per chi necessita di tanti Giga durante questo periodo estivo, ma anche per chi intende pagare il meno possibile, senza rinunciare all’affidabilità e alla qualità della rete.

Detto questo, le nostre segnalazioni non si fermano di certo qui, motivo per cui suggeriamo di continuare a seguirci per non perdere altre entusiasmanti promozioni, le quali siamo soliti segnalare anche sui nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete a caccia di codici sconto, vi suggeriamo di visitare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

» Clicca qui per sfruttare l’offerta Very Mobile «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!