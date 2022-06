Con l’avvicinarsi dell’estate cresce la voglia di concedersi una meritata vacanza, anche piccola, ma non è sempre facile trovare l’occasione giusta per fare una pausa rigenerante e ripartire più carichi di prima. A venirci incontro, come sempre, ci pensa Smartbox, che propone le sue box ricche di esperienze interessanti con sconti fino al 20%!

Ma non solo, a rendere ancora più conveniente questa promozione è la possibilità di ottenere ulteriori sconti grazie al codice SBXIT-GIU22, da applicare in fase di completamento dell’acquisto, che per il mese di giugno consente di ottenere un risparmio del 15% su tutti i prodotti EsclusivoWEB e i pacchetti già scontati presenti nel proprio carrello.

Le proposte di Smartbox sono come sempre tantissime e capaci di soddisfare ogni esigenza, ed è possibile scegliere la più adatta a noi sfruttando il comodo sistema di filtri che permette di individuare facilmente le migliori proposte a seconda di quanti siano i partecipanti, del numero di notti del soggiorno e della fascia di prezzo, con la possibilità di esprimere una preferenza a seconda della tematica. Potrete dunque cercare delle esperienze romantiche, adatte a due persone che vogliono vivere una piccola fuga d’amore, o sfogliare l’ampio catalogo di soluzioni dedicate alla famiglia, assicurandosi ogni comfort.

Se nonostante l’ampia offerta non doveste trovare l’occasione giusta che si incastri nel vostro calendario di impegni, potete sempre acquistare ora il pacchetto che più vi aggrada e scegliere il momento migliore per utilizzarlo durante tutti i suoi 39 mesi di validità, rinviando le vacanze solo un po’ più in là nel tempo, per godersele appieno. Ma non parliamo solo di viaggi per la famiglia o soggiorni romantici, perché Smartbox offre una vastissima gamma di esperienze dedicate alla degustazione, al benessere, all’avventura o allo sport e le corse, venendo incontro a gusti e necessità dai più tradizionali a quelli più originali.

Conviene quindi non lasciarsi sfuggire l’occasione e approfittare degli sconti attualmente in corso per organizzare le proprie ferie o portarsi avanti con i regali, approfittando degli sconti fino al 20% e del codice SBXIT-GIU22 che vi permetterà di risparmiare il 15% su tantissimi pacchetti, anche già scontati.

