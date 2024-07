Vinci un viaggio in Olanda, soggiorno compreso, con la Levi's Competition: scopri come!

Se avete sognato di visitare l'Olanda, ora potreste avere la vostra grande opportunità grazie al concorso "Levi's Competition" organizzato da Levi's. Questa competizione offre ai partecipanti la possibilità di vincere un viaggio straordinario, comprensivo di voli, soggiorno in hotel e un'esperienza unica di racing a Zandvoort, in Olanda appunto.

Come partecipare a Levi's Competition?

Come la maggior parte di questi concorsi, partecipare è semplice e gratuito. Prima di tutto, assicuratevi di essere iscritti al programma fedeltà Levi's Red Tab, se non lo avete già fatto in precedenza. Successivamente, visitate la pagina dedicata al concorso sul sito web di Levi's, dove potrete compilare un breve modulo con i vostri dati personali e cliccare su "Gioca ora" per entrare ufficialmente nel concorso.

Una volta completata l'iscrizione, dovrete rispondere correttamente a una domanda. È importante assicurarsi di fornire la risposta corretta, poiché tra tutti coloro che risponderanno correttamente entro il 5 agosto 2024, verrà estratto casualmente il fortunato vincitore del fantastico viaggio in Olanda.

Il premio include tutto ciò di cui avete bisogno per vivere un'avventura indimenticabile nei Paesi Bassi. I biglietti aerei per andata e ritorno, un soggiorno di due notti in un hotel selezionato, i biglietti per i trasporti pubblici per esplorare comodamente le città olandesi e, soprattutto, l'opportunità di partecipare alla Racing Experience presso il circuito di Zandvoort.

Non perdete tempo, poiché il concorso termina il 31 luglio 2024. Per ulteriori dettagli e chiarimenti, l'invito è di consultare il regolamento completo. Detto ciò, vi auguriamo buona fortuna!

Vedi concorso

Vedi il regolamento