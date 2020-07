Volanti, cuffie, monitor e sedie gaming. Tantissime offerte su nuovo e usato da AK

AK Informatica ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante promozione che coinvolge tantissimi accessori del suo catalogo, vale a dire volanti, cuffie, monitor e sedie da gaming sia nuovi che usati. Gli sconti sono davvero allettanti e abbassano il prezzo d’acquisto di questi accessori, rendendoli accessibili a qualsiasi tasca.

I prodotti compatibili con la nuova promozione di AK Informatica sono molti ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo il monitor Samsung FG73 Curved da 24 pollici. Questo dispositivo vanta un display curvo LED con una risoluzione in FullHD (ovveri 1920 x 1080 pixel) ed una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, utile a ridurre il ritardo dell’immagine e le sfocature. Come se non bastasse, il monitor in questione è basato sulla tecnologia Quantum Dot, che assicura una copertura cromatica di circa il 125% sRGB. Il suo prezzo di vendita? Soltanto 249,00 euro anziché 359,00 euro.

Se siete a caccia di un computer da gaming, potete sicuramente prendere in considerazione l’AkRig Mod Arietidi V1. Si tratta di un PC dotato di un processore AMD Ryzen 3 3200G accompagnato da 8 GB di memoria RAM DDR4 e 500 GB SSD + 1 TB HDD. Questo PC, inoltre, non possiede una scheda video, ma si affida a quella integrata nella CPU per riprodurre contenuti multimediali e anche i videogiochi meno esosi. Il suo prezzo di vendita è di 626,05 euro, dopo uno sconto dal suo prezzo di listino di ben 659,00 euro.

Ciò detto, senza indugiare nuovamente, in questo articolo troverete la nostra selezione dei migliori prodotti promozionati. Ciononostante, vi consigliamo caldamente di visionare la lista completa delle offerte al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare in prima persona le proposte di AK Informatica. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: AK Informatica offre per la maggior parte dei prodotti promozionati la spedizione gratuita, mentre per altri bisogna pagare una piccola quota.

La nostra selezione di prodotti

