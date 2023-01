Quello delle sedie da gaming è un mercato “spinoso”, che vanta sì una buona scelta di prodotti, ma che accomuna le proposte migliori ad un prezzo non sempre così accessibile, e con sconti non sempre così efficaci. In sintesi: trovare una buona sedia da gaming che sia venduta attorno ai 100/150 o che, magari, sia venduta ad un prezzo scontato conveniente, non è semplicissimo, e spesso tocca aspettare momenti dell’anno come il Black Friday per poter rispondere alle proprie esigenze, in termini di comodità come di spesa.

Per questo, pensiamo sia interessante proporvi questa offerta messa in campo da Amazon in giornata, e relativa ad una sedia da gaming dell’emergente Newskill, un’azienda spagnola specializzata in prodotti da gaming, che nel tempo si è dimostrata non solo affidabile, ma anche foriere di prodotti di buona qualità, con prezzi, tutto sommato, abbordabili.

In questo senso, è ancor più appagante lo sconto che Amazon sta proponendo su quello che è uno dei prodotti di punta del brand, ovvero la sedia da gaming Takamikura, un prodotto che, originariamente, sarebbe venduto al prezzo di circa 189 euro, ma che grazie ad uno sconto del 50%, potrete portarvi a casa oggi a soli 94,94€! Insomma: un affare!

E non temete, perché anche al netto del prezzo basso parliamo di un buon prodotto, realizzato con materiali durevoli, e capace di supportare un carico massimo di ben 150 Kg! Assemblata in metallo rinforzato, e sorretta da un pistone a gas di classe 4, la Newskill Takamikura è una sedia da gaming comoda ed ergonomica, caratterizzata da una seduta confortevole e dal buon sostegno e, in generale, da un’imbottitura in schiuma espansa coperta da una resistente pelle sintetica, coriacea e durevole.

Completamente regolabile, e reclinabile fino a 180°, questa sedia è stata disegnata per garantire comodità e sostegno anche dopo lunghe sessioni di gioco, potendo sopportare bene non solo un carico elevato, ma anche la naturale usura di ore ed ore di sedute di gioco.

Insomma, parliamo di un prodotto adatto anche ai gamer più esigenti e, per questo, vi invitiamo ad acquistare quanto prima tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

