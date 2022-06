Torniamo a parlare delle offerte dedicate al mondo delle VPN e lo facciamo in grande stile, proponendovi quella che è l’ultima promozione proposta da uno dei giganti del settore, ovvero IPVanish, che per la fine del mese di giugno ha pensato di offrire una nuova offerta a tutti i nuovi abbonati al servizio, grazie alla quale ottenere una connessione rapida e sicura ad un prezzo davvero irrinunciabile!

Parliamo infatti di un abbonamento annuale venduto ad appena 39,99 dollari, con un costo mensile di 3,33 , ovvero circa 3 euro al mese, che non sono poi molti considerando non solo il pedigree dell’azienda, ma anche quelli che sono i bonus che IPVanish offre ai suoi clienti!

L’offerta sarà valida solo fino al 5 luglio, e vi permetterà di risparmiare circa il 69% sul piano di abbonamento annuale dell’azienda, il cui prezzo originale sarebbe di circa 90 dollari l’anno, oggi incredibilmente ribassati a meno della metà!

E non è tutto, perché scegliendo IPVanish non solo avrete a disposizione una VPN di primissima qualità, ma anche un servizio che offre in un unico pacchetto una protezione totale da virus, malware e ransomware, il tutto incluso nell’abbonamento, e senza costi aggiuntivi, grazie al supporto di VIPRE Antivirus.

Insomma, una vera e propria doppia promozione, che si aggiunge a quello che è un pedrigree di tale caratura da aver reso IPVanish una delle più amate e riconosciute aziende del settore, complice l’ottimo lavoro di posizionamento svolto negli anni rispetto alla concorrenza.

IPVanish, infatti, è anzitutto semplicissima da usare, e vanta una piena compatibilità sia con PC che con smartphone e tablet, grazie ad una comoda e gratuita app. Oltre a ciò, parliamo anche di una VPN che vanta un numero ottimo di server in giro per il mondo, ovvero circa 1.300, distribuiti in 60 paesi, e con la possibilità di connettere ad un unico account ben 10 dispositivi il che, come intuirete, non è affatto una norma per questo settore.

Accessibile, veloce, sicura e con politiche di sicurezza che vi garantiranno il massimo dell’anonimato, IPVanish offre persino un periodo di prova da 30 giorni di servizio, con cui potrete testare con mano la bontà e la velocità della connessione, prima di ricevere eventualmente un rimborso completo qualora non vostre soddisfatti.

Insomma, con IPVanish vi garantirete una navigazione sicura ed efficiente, ed è per questo che vi invitiamo ad usufruire quanto prima della promozione visto che, come detto, avrete tempo solo fino al 5 luglio per poter sottoscrivere un anno di abbonamento a prezzo ridotto.

Detto questo, non ci resta altro da fare cherimandarvi direttamente alla pagina in cui potrete procedere alla sottoscrizione del servizio

