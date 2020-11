VyprVPN, 250$ di sconto sul piano biennale

Il Black Friday è qui! Anche se le offerte si rincorrono ormai da oltre una settimana, con la giornata di oggi, 27 novembre, arriva finalmente il tanto atteso venerdì nero dello shopping, già di per sé stracarico di offerte, come avrete modo di vedere nelle prossime ore sulle nostre pagine. Tuttavia, come vi abbiamo già abituato da qualche giorno, abbiamo pensato di cominciare la giornata nel segno delle offerte VPN che, proprio in concomitanza del Black Friday 2020, sembrano aver ritrovato quel brio perso nel corso degli ultimi mesi. E così, dopo proposte a dir poco esagerate come quella di Private Internet Access, oggi è il turno di un altro grande contender, ovvero VyprVPN, la cui straordinaria offerta vi permetterà di sottoscrivere il servizio per 2 anni ad un prezzo davvero molto conveniente!

Il prezzo? Soli 2,50$ al mese per la sottoscrizione di un abbonamento da due anni, per un costo complessivo di soli 60,00€ in virtù degli originali 310,80! Un prezzo davvero ottimo, specie considerando che stiamo parlando di uno sconto applicato dell’80% per quella che è davvero un’ottima VPN, soprattutto in virtù del cambio euro/dollaro che, almeno al momento, è tutto a nostro vantaggio, portando quei 2,50$ a circa 2,10€!

Affidabile e conveniente, e dotato di DNS propri e di protocolli proprietari Cameleon, VyprVPN vanta all’attivo oltre 70 aree geografiche differenti e dispone di una velocità per i download generalmente molto buona, per altro avvalorata da una aperta politica di zero log il che rende questa specifica VPN, almeno a nostro modesto parere, una delle migliori alternative ai più noti leader del mercato, soprattutto se poi il prezzo di sottoscrizione è di poco superiore ai 2 euro!

Insomma, pur non vantando l’offerta per il Black Friday in assoluto più bassa, VyprVPN resta una scelta davvero consigliatissima, tanto per i nuovi quanto per i più esperti utenti del mondo delle VPN, specie se si considera che l’azienda è una delle pochissime a garantire una formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, laddove molti competitor si limitano a soli 7 giorni.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di VyprVPN «

