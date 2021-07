VyprVPN speciale olimpiadi, extra sconto di 10$ sul piano triennale

In occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo che, ricordiamo, provengono da un posticipo di un anno a causa della pandemia scatenata dal Covid-19, uno dei principali fornitori di servizi di rete privati e virtuali, VyprVPN, ha deciso di rilasciare il codice sconto OLYMPICS21, che vi permetterà di risparmiare 10€ sul piano di 36 mesi, il quale potrà così godere di un ulteriore decurtazione di prezzo, visto che la nota VPN beneficiava già di un incredibile sconto dell’87%, che scadrà però tra pochissime ore, invece il codice sconto scadrà l’8 agosto.

Il nostro consiglio è quello di scegliere subito uno dei 3 piani di abbonamento disponibili, visto che la promozione attuale, con sconti fino al 87%, vi permetterà di risparmiare ben più di 10€, oltre ad includere 12 mesi gratuiti. Tuttavia, la possibilità di ricevere diversi mesi extra a costo zero dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, a prescindere dal piano selezionato. Di seguito, abbiamo riportato i piani con i rispettivi prezzi che dovrebbero attivarsi dopo lo scadere della promozione attuale:

1 mese —> 1 mese gratis a 6.48€

1 anno —> 6 mesi gratis a 2.50€ al mese

2 anni —> 12 mesi gratis a 1.67€ al mese

Occasione, quindi, davvero molto vantaggiosa, che vi permetteranno di ottenere una delle migliori VPN a prezzi irrisori. Vi ricordiamo che i vantaggi dell’avere una VPN come VyprVPN non si limitano soltanto nella possibilità di navigare in rete in modo anonimo e con la massima sicurezza, ma anche della possibilità di accedere alla visione di programmi in lingua originale, un fattore che, proprio in vista delle Olimpiadi, coprirà sicuramente un ruolo importante.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alla pagina in cui effettuare la sottoscrizione ed in cui poter ricevere maggiori informazioni su abbonamento e pagamenti.

