Warner Bros: tante offerte su abbigliamento per bambini e home video!

Dopo aver spulciato insieme le migliori occasioni degli Imperdibili di eBay, tra cui Oppo Find X3 scontato a meno di 1000€, torniamo sul portale di e-commerce per segnalarvi una particolare iniziativa che riguarda i prodotti Warner Bros.. Infatti in queste ore potrete trovare sconti che vi faranno risparmiare decine di euro sui vostri acquisti di abbigliamento per bambini, merchandise ufficiale e persino sull’home video dei maggiori successi Warner Bros., insomma una vera occasione da non perdere per i fan dei Looney Tunes, Harry Potter e degli eroi DC!

Come anticipato, sono molte le offerte sull’abbigliamento per bambini che potrete trovare in questa selezione, con opzioni che vanno sin dai primi mesi fino agli 8 anni, con una scelta di pigiami, t-shirt e tutine a tema Batman oppure Looney Tunes, dal prezzo super scontato. Inoltre, vogliamo segnalarvi, in previsione dell’arrivo dell’estate, l’opportunità di acquistare, ad appena 10,99€, il simpatico set realizzato da Hermet che include un telo da mare in microfibra ed una pratica sacca portaoggetti, con una scelta di colori disponibile sia per i bambini che per le bambine.

Ma non c’è spazio solo per l’abbigliamento in questa promozione, tant’è che troverete anche tanti gadget ed oggetti di merchandise come le bacchette dei personaggi di Harry Potter, la selezione di alcuni videogiochi e persino giochi da tavolo ispirati ai franchise più popolari. Tra i tanti titoli home video presenti, spicca la presenza dell’esclusivo cofanetto Eroi che racchiude tutti gli 8 film del recente universo cinematografico DC Comics, da Man of Steel fino Birds of Prey, e che troverete scontato di oltre 40€ dal suo tipico prezzo, ossia a 84,99€!

Insomma, avrete capito che i prodotti Warner Bros. inclusi in questa selezione di eBay sono tanti e capaci di far felici fan di tutte le età, per questo il nostro consiglio è, come sempre, quello di visitare la pagina dedicata del portale, così da trovare l’occasione giusta per voi. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo a tema Warner su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

