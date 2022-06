Vi segnaliamo che il bellissimo mini frigo Xbox Series X, una vera chicca per ogni amante della console di ultima generazione di Microsoft, è tornato disponibile su Gamestop! Al contrario delle precedenti occasioni, il portale lo propone a un prezzo scontato. Serviranno infatti 89,98€ invece dei soliti 99,98€ per portarselo a casa e, come se non bastasse, non sembrano esserci requisiti minimi per i non titolari di tessera GameStop Level 3, quindi chiunque potrà aggiungerlo al carrello e acquistarlo.

Vi ricordiamo che questo piccolo frigo è nato dopo i numerosi commenti da parte della community, che paragonava il design della Xbox Series X al pari di un mini frigo. Il successo del prodotto non è tardato ad arrivare e la domanda da parte del pubblico è talmente alta da far esaurire le scorte in tempi rapidissimi, proprio come accade con la console. A tal riguardo, non sappiamo quante unità di mini frigo siano disponibili su Gamestop, quindi non indugiate troppo se siete interessanti ad acquistare questo prodotto.

Questo mini frigo, come detto, riprende in modo maniacale la forma della Xbox Series X, rivelandosi così non solo un ottimo frigo, ma anche un oggetto di design per la vostra casa. Le dimensioni compatte, sufficienti però per ospitare fino a 12 lattine, vi consentono poi di portarlo con voi, con la possibilità di alimentarlo anche in macchina tramite la classica presa accendisigari. Le prestazioni in termini di raffreddamento sono buone, dato che permette di impostare 2 livelli di potenza e abbassare la temperatura fino a 20° in meno rispetto a quella esterna.

Insomma, una vera e propria chicca per ogni appassionato di videogiochi che si rispetti, e per via della sua originalità è diventato ormai un oggetto sempre più ricercato. Vi suggeriamo ancora una volta di non indugiare troppo e di visitare la pagina dedicata per cercare di accaparrarselo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

