Se il gaming è la vostra passione, o se siete alla ricerca di un regalo di Natale (ovviamente in ambito gaming) di sicuro impatto, da acquistare ora, prima che sia troppo tardi, allora sarete felici di sapere che, su eBay, è attualmente tornata disponibile la sempre splendida Xbox Series X, ora acquistabili sullo store senza attesa né code di alcun tipo, ma soprattutto senza alcun sovrapprezzo!

La console è infatti venduta al suo prezzo originale di 499,90€, e dunque senza l’aggiunta di alcun ricarico da parte del rivenditore che, per altro, è anche conosciuto e certificato, trattandosi dell’arcinoto Monclick (ovvero lo store che, già da tempo, vende anche su eBay i proprio prodotti).

Ovviamente non ci è dato sapere se questo stock di console sia esteso, ovvero a quanti pezzi corrisponda la disponibilità del rivenditore, tuttavia la console sembra reggere, ed è plausibile che abbiate ancora un po’ di tempo a disposizione, prima che il prodotto si esaurisca inesorabilmente.

Visto l’andazzo, e poiché – come saprete – il mercato non sembra aver ancora riassorbito il contraccolpo causato dal COVID-19, che ha causato enormi carenze nell’ambito della componentistica di alto livello, il nostro consiglio è comunque quello di approfittare subito di questa occasione messa a disposizione da eBay ,anche perché non è detto che occasioni simili si ripresentino in tempo per il Natale di quest’anno!

Non va poi sottovalutato il fatto che, anche al netto dell’enorme richiesta di console PlayStation nel nostro paese, è proprio Xbox Series X ad essersi dimostrata la console più difficile da reperire, con stock rari e poco consistenti, arrivati in questi due anni dal lancio, in periodi sempre inattesi, ed esauritisi nel giro di poche ore!

Insomma, già che la console è disponibile su eBay, è meglio approfittarne, così da non rischiare di perdere un’occasione che, almeno sugli altri store, è stata rara a vedersi nel giro degli ultimi mesi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi la vostra nuova Xbox prima che le disponibilità si vadano di nuovo ad esaurire.

