Se siete degli amanti dei videogiochi non potete assolutamente perdervi questa offerta completamente fuori di testa su eBay. Sulla nota piattaforma, infatti, utilizzando il codice “SETT22” in fase di checkout è possibile portarsi a casa la potentissima e super desiderata Xbox Series X a un prezzo incredibile, ossia solo 424,91 euro! Un qualcosa, insomma, di assolutamente irrinunciabile, che vi consentirà di entrare nella cosiddetta next gen dalla porta principale a un prezzo d’eccezione.

Xbox Series X che, per i pochi che non lo sapessero, è la nuovissima console di punta di Microsoft, essendo la versione dotata di lettore Blu-Ray e delle migliori caratteristiche tecniche della famiglia Xbox. Una vera e propria macchina da guerra, in cui spingere al massimo tantissimi giochi e regalarsi delle esperienze a dir poco memorabili. Un prodotto a dir poco validissimo, che è ora possibile portarsi a casa su eBay in super sconto utilizzando al checkout il codice “SETT22“.

