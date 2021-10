Xbox Series X Mini Frigo: dove acquistarlo al miglior prezzo

Alla fine è successo davvero: quello che all’inizio sembrava solo uno scherzo, per quanto bello, è infine diventato realtà. Microsoft ha infatti fatto tesoro dei meme presenti in rete e ha deciso di creare e commercializzare un bellissimo e divertentissimo Xbox Series X Mini Frigo, ossia un frigo dalle dimensioni ridotte e dalle fattezze di Xbox Series X. Un prodotto venduto a prezzo di listino di 99,99€ e che potete fin da ora prenotare per averlo al miglior prezzo possibile.

» Clicca qui per prenotare Xbox Series X Mini Frigo al miglior prezzo «

Nel caso qualcuno avesse dei dubbi a riguardo, l’Xbox Series X Mini Frigo sarà un elettrodomestico funzionante in tutto e per tutto e non solo quindi un semplice giocattolo. Il prodotto, realizzato in collaborazione con Ukonic, è infatti in grado di contenere fino a 12 lattine ed è diviso in due ripiani in modo tale da contenere anche degli snack. A rendere il tutto unico, oltre all’iconica forma dell’Xbox Series X, sono poi dei LED e una porta USB per ricaricare controller e altri dispositivi. Un qualcosa, insomma, di imprescindibile per qualsiasi amante di Xbox e non solo.

Se siete interessati a fare vostro questo bellissimo oggetto da collezione, che sarà reso disponibile entro fine anno, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Vista l’unicità del prodotto il rischio è infatti quello di rimanere con nulla in mano se si aspetta troppo.

