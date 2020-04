Xenoblade Chronicles Definitive Edition: preordinalo ora con il 20% di sconto!

Tra i titoli più promettenti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch possiamo sicuramente annoverare anche Xenoblade Chronicles Definitive Edition, ossia l’attesissima remastered di un’opera già presente su Nintendo Wii e New Nintendo 3DS. Un gioco atteso da miriadi di fan e che è possibile prenotare ora nella sua versione digitale su Instant Gaming con ben il 20% di sconto, ossia a soli 47,99 euro contro i 60 di listino. Un’ottima offerta, che ci permette di assicurarci fin da ora il titolo che è ufficialmente atteso nei negozi il prossimo 29 maggio 2020.

Xenoblade Chronicles è per molti uno dei migliori JRPG attualmente sul mercato, un’opera capace di ammaliare e sedurre schiere di videogiocatori. Proprio considerando tali premesse è quindi chiaro come la remastered del titolo sia presto diventata una delle uscite più attese dell’anno per Nintendo Switch, con la nuova veste grafica che, si spera, renderà finalmente onore al capolavoro di Monolith Soft.

Se siete interessati ad approfittare di questa interessantissima offerta potete quindi prenotare Xenoblade Chronicles Definitive Edition con ben il 20% di sconto a soli 47.99 euro direttamente su Instant Gaming. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming scenderà ulteriormente da qua alla data d’uscita ufficiale del titolo il celebre portale vi rimborserà poi la differenza di prezzo. Xenoblade Chronicles Definitive Edition arriverà ufficialmente su Nintendo Switch tra poco più di un mese, ossia il prossimo 29 maggio 2020.

» Clicca qui per prenotare Xenoblade Chronicles Definitive Edition «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!