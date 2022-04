Le offerte di primavera Amazon sono tantissime e, per questo motivo, potreste aver perso l’occasione che il portale sta riservando allo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Parliamo di uno dei tanti smartphone Xiaomi della fascia media che, in occasione di questa iniziativa, potrete acquistare al prezzo più basso di sempre.

Vi serviranno infatti soli 269,90€ invece di 399,90€, una cifra davvero interessante se consideriamo le caratteristiche tecniche del dispositivo. L’offerta, dunque, è rivolta a chi cerca uno smartphone tuttofare, affidabile e longevo a un prezzo vantaggioso. Xiaomi domina il mercato della fascia media, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti, motivo per cui siamo sicuri che questa proposta Amazon vi interessi.

Tutto parte dallo Snapdragon 778G, il cuore di Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il suddetto chip Qualcomm è tra i più apprezzati per quanto concerne il rapporto prestazioni/consumi, il che significa che le performance di questo smartphone sono buone e non vanno a impattare troppo sull’autonomia, che si basa su una batteria da 4.250 mAh. Il processore viene poi accompagnato da 6GB di RAM e da una memoria interna di tipo UFS 2.2, abbastanza veloce da aprire rapidamente app e giochi ed eseguirli in maniera fluida.

Il display è un 6,55 pollici AMOLED con frequenza a 90Hz e touch sampling a 240Hz. In parole povere, questo significa che lo schermo reagirà all’istante ai vostri comandi, un fattore importante soprattutto per chi utilizza lo smartphone anche per giocare, dove i tempi di risposta incidono tantissimo sull’esperienza finale. Nonostante sia un dispositivo di fascia media, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE se la cava piuttosto bene nello scattare foto, merito del massiccio uso dell’intelligenza artificiale e, perché no, anche dei numerosissimi filtri video e della modalità Vlog, che vi aiutano a ottenere il risultato desiderato.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, infine, è uno smartphone con un corpo sottile e con un comparto fotografico rinnovato. I sensori posteriori, infatti, sono posti su due colonne insieme al flash LED, il che rende questo modello Xiaomi un po’ diverso dalla massa. Insomma, uno smartphone moderno ed equilibrato che, ricordiamo, potrete ora acquistare al prezzo più basso di sempre grazie alle offerte Amazon.

Non ci resta che lasciarvi il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, cosicché possiate aggiungerlo a carrello e completare l’acquisto in tempi brevi, anche perché l’offerta non durerà ancora a lungo.

Vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!