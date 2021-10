Xiaomi Mi 11 Lite 5G prezzo al di sotto dei 300€ su eBay!

Nonostante la settimana non sia ancora terminata, eBay ha deciso di aggiornare le tipiche offerte della sezione de “Gli Imperdibili” proponendo non solo nuovi prodotti, ma anche ripresentare alcune vecchie conoscenze, piazzandole a prezzi ancora più bassi.

Una di queste è il sempre ottimo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, che oggi viene proposto al prezzo più basso di sempre, non solo per quanto concerne il portale di compravendita ma anche rispetto a qualsiasi altra proposta online. Per la prima volta, infatti, Xiaomi Mi 11 Lite 5G scende sotto la soglia dei 300€, permettendovi di acquistarlo esattamente a 295,00€ invece di 399,99€. Come se l’offerta non fosse già allettante, la variante proposta da eBay è quella con il maggior quantitativo di memoria RAM e, come avrete notato, si tratta del modello 5G.

Come saprete, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è il modello meno caro della serie top di gamma del brand ma, come vi abbiamo spesso raccontato, le differenze rispetto ai modelli più costosi non sono sufficienti a giustificare la spesa e si noteranno solamente in pochissimi campi d’utilizzo. Questo significa che il Mi 11 Lite 5G è, di per sé, uno smartphone in grado di soddisfare le esigenze dei più, permettendovi così di avere per le mani un ottimo smartphone, ad un prezzo davvero concorrenziale.

Si tratta, dunque, di un modello in grado di difendersi benone anche a fronte di modelli ben più costosi, tanto che diremmo che la dicitura “Lite” è sin troppo stretta per un dispositivo del genere. A comprova di ciò ci sono un performante processore Snapdragon 780G affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna di tipo UFS 2.2. Lato multimediale, invece, troviamo un sensore principale da 64 MP e un display AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

La batteria da 4.250 mAh riuscirà a garantirvi un’ottima autonomia, nonostante la capienza non raggiunga i livelli tipici di un cosiddetto batteryphone, e il merito va ovviamente non solo all’ottimo lavoro svolto dal produttore in merito all’ottimizzazione software, ma anche dal cuore del dispositivo che, ricordiamo, è uno Snapdragon 780G, un chip potente ma efficiente al tempo stesso.

eBay ha voluto anche oggi offrire grandi occasioni e, come al solito, il portale non si limita a selezionarne solo una, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata dove troverete numerose altre offerte interessanti, molte delle quali abbiamo riportato in calce.

