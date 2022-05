Avete finalmente deciso di rimettervi in pista con l’attività fisica ma volete monitorare battito cardiaco e calorie bruciate durante i vostri esercizi? Se volete tenere d’occhio questo e molto altro abbiamo il prodotto giusto da consigliarvi: la smartband fitness Xiaomi Mi Band 6!

Se siete alla ricerca di un prodotto che sappia seguirvi durante gli allenamenti fornendovi moltissimi dettagli sulle vostre prestazioni, la smartband Xiaomi Mi Band 6 non vi deluderà. L’offerta di oggi proposta dal portale eBay è la migliore del momento, giacché potrete acquistare questo prodotti a soli 29,99€, ovvero a quello che – almeno al momento – è il prezzo più basso della rete!

Equipaggiata con un display da 1,56” con schermo AMOLED, questa smartband vi consentirà di vedere le immagini e le scritte ancora più nitidamente durante tutta la vostra attività fisica, anche in piena esposizione al sole! Lo schermo dello Xiaomi Mi Band 6 è, inoltre, ancora più grande del modello precedente, e con i suoi bordi arrotondati risulterà un prodotto non solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante, oltre che pratico da utilizzare.

Lo Xiaomi Mi Band 6 è stato progettato per riconoscere automaticamente 6 modalità di fitness: corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo, risultando così completo e super versatile. Sono presenti, inoltre, 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate (inclusi pilates e zumba), dandovi feedback immediati durante l’attività svolta. La sua marcia in più è data dal tracciamento SpO2: la smartband sarà quindi in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute, accompagnandovi durante il vostro allenamento e aiutandovi a calibrare gli esercizi evitando così sforzi eccessivi.

Se siete amanti degli sport acquatici, nessun problema! La sua classificazione di impermeabilità 5 ATM vi consentirà di indossare questo prodotto in piscina o in spiaggia lasciandovi la massima libertà di movimento in tutta sicurezza. Infine, anche la sua durata è degna di nota: il suo utilizzo prolungato vi garantirà fino a 14 giorni di autonomia se impostato sulla modalità normale e ben 19 giorni se utilizzato in modalità risparmio. La ricarica sarà inoltre semplificata grazie al caricatore magnetico!