Yakuza Like A Dragon: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra i titoli più attesi dei prossimi mesi possiamo sicuramente annoverare anche Yakuza Like A Dragon, nuovo episodio della celeberrima saga di SEGA che sbarca questa volta fin dal lancio in esclusiva next gen anche su console Microsoft, con la versione PS5 che è attesa solo successivamente. Una storia che ci vedrà prendere i panni non più del Dragone di Dojima Kazuma Kiryu, ma bensì di un personaggio tutto nuovo, Ichiban Kasuga, anch’egli uno yakuza membro della famiglia Arakawa. Le premesse per un titolo di livello sembrano quindi esserci decisamente tutte e, in attesa del lancio ufficiale che è previsto per il prossimo 10 novembre, è già possibile prenotare Yakuza Like A Dragon al miglior prezzo disponibile sul mercato.

Yakuza Like A Dragon fa inoltre parte del nuovo programma Smart Delivery di Microsoft: acquistando il titolo su Xbox One sarà quindi possibile giocarlo con il medesimo disco sia sulla “vecchia” piattaforma di gioco, sia in versione ottimizzata e migliorata sull’attesissima Xbox Series X. Sul passaggio da PS4 a PS5 non si sa purtroppo ancora nulla, ma molto probabilmente la situazione sarà analoga. Appena se ne saprà di più l’articolo verrà comunque aggiornato con le ultime informazioni disponibili. Insomma, l’occasione perfetta per recuperare ad un ottimo prezzo lo stesso interessantissimo gioco in due versioni differenti.

Di Yakuza Like A Dragon non sono purtroppo attualmente disponibili particolari edizioni speciali da collezione, oltre alla classica Day One – Day Ichi in questo caso – , ma è comunque possibile ottenere tramite bonus preorder da alcuni rivenditori, come ad esempio Amazon, una bellissima Steelbook e un set di costumi aggiuntivo,

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!