Yoshi’s Crafted World disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon è in sconto, al prezzo più basso di sempre, il delizioso titolo per Nintendo Switch Yoshi’s Crafted World, ovvero uno dei titoli più apprezzati e venduto per la console Nintendo, campione di incassi già a soli 3 giorni dalla sua uscita a marzo dello scorso anno.

Ambientato in un mondo costruito con oggetti di tutti i giorni, tra cartone, lana e bottoni, Yoshi’s Crafted World è un platform tridimensionale divertente e colorato, perfetto tanto per i giocatori più giovani quanto per gli amanti dei titoli a base di salti e piattaforme. Dotato di un’ottima modalità per 2 giocatori, Yoshi’s Crafted World è un titolo divertente da giocare e da vedere, che si propone con un gameplay semplice ma molti dinamico, la qual cosa lo ha reso subito apprezzatissimo dai numerosi fan Nintendo.

Ricco di segreti e dotato anche di una modalità semplificata per i giocatori più giovani, Yoshi’s Crafted World è oggi disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di appena 48,72€ a dispetto degli originali 59,99€ necessari per l’acquisto. La versione proposta è quella EU per il mercato europeo, con box in inglese ma con gioco in italiano e potrete pertanto acquistare il titolo senza alcun timore relativo all’assenza della nostra lingua. Come detto, si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo specifico titolo e, proprio per questo, approfittarne subito è d’obbligo, specie se siete alla ricerca di un gioco leggero e divertente per poter riempire la vostra estate, a prescindere che siate da soli o in compagnia.

>> Clicca qui per acquistare Yoshi’s Crafted World a prezzo scontato <<

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!