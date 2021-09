Zaini e astucci Eastpak scontati fino al 45% su eBay

La prima parte di questa nuova settimana vedrà ancora protagoniste le offerte di settembre di Amazon ma, prima di dedicarci ad esse, vogliamo segnalarvi le offerte del giorno dei principali competitor e lo facciamo tramite eBay che, in occasione del Back to School, ha deciso di arricchire le sue pagine con numerosi sconti a tema, in particolare sugli zaini e astucci a marchio Eastpak.

Come saprete, a breve si ritornerà sui banchi scolastici e qualora non siate ancora pronti in termini di equipaggiamento, sappiate che queste nuove occasioni di eBay saranno le vostre ultime opportunità di risparmio. Come detto, gli sconti su zaini e astucci sono altissimi e, considerato il periodo, è probabile che lo stock sia molto limitato, anche perché ribadiamo che ad essere in offerta sono gli articoli Eastpak, uno dei brand che si contraddistingue per il design inconfondibile e per la qualità dei materiali.

eBay ha selezionato diverse tipologie di zaini e uno di questi è il Eastpak Out Of Office, un modello perfetto in cui mettere libri, quaderni e persino il vostro notebook, grazie ad una tasca imbottita integrata dedicata per proteggere i dispositivi tecnologici. Ovviamente, gli scompartimenti sono diversi e quello principale vi permetterà di inserire tutto il necessario per affrontare una giornata di studio o lavorativa, con gli spallacci imbottiti regolabili che vi offriranno un ottimo comfort. Normalmente questo zaino costa oltre 60,00€, ma grazie al recente aggiornamento delle offerte di eBay potrete acquistarlo a soli 34,90€.

Inoltre, attualmente più venditori propongono il Eastpak Out Of Office in offerta, ognuno in una specifica colorazione. Se vi piace il rossastro, sarete felici di sapere che potrete risparmiare ancora di più, dato che questa colorazione viene proposta a soli 29,99€. Leggermente più costata invece la variante con colori militari, la quale viene proposta comunque con un ottimo sconto del 37%. Per quanto riguarda gli astucci, il portale propone il Eastpak Oval a 17,90€ e il modello Benchmark a soli 12,00€, entrambi molto compatti ma capaci di tenere in ordine tutta la cancelleria in un unico scomparto.

In questo inizio settimana, quindi, eBay ha riservato tante offerte per la scuola, ma non bisogna dimenticare che sul noto portale di compravendita continuano ad esserci anche molteplici occasioni relative agli elettrodomestici, così come sulle categorie merceologiche più disperate.

Il nostro consiglio dunque è quello di visitare la pagina dedicata una volta scoperto la nostra selezione prodotti personalizzata in calce. Infine, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

