Zavvi: Fuoritutto Steelbook a partire da 7,49€!

Dopo aver ascoltato le richieste di tutti gli amanti dell’home video, Zavvi ha riproposto il suo fuori tutto per le edizioni Steelbook dei film! In questa offerta troverete film, serie tv, cartoni animati ma anche alcuni titoli che hanno fatto la storia del cinema.

Fra i titoli di questa selezione si possono trovare film d’azione come Fast & Furios 8, Red Sparrow oppure Creed II ma anche una vasta gamma di titoli per i più piccoli. Troviamo infatti Ralph Spacca Internet, Mary Poppins Returns e persino Aladdin, nell’esclusiva versione Mondo con il poster rivistato sulla copertina. Impossibile da non segnalare la presenza dell’edizione speciale, firmata Alex Ross, del film La Mummia (1932), che include molti approfondimenti e curiosità di questo pilastro della storia del cinema.

Per far felici anche coloro che vogliono vedere ogni singolo dettaglio di un film, Zavvi ha compreso anche le versioni 4k di alcuni film, come ad esempio il secondo capitolo della trilogia di Matrix, Matrix Reloaded.

