Zavvi: nuova serie di offerte dedicate al mondo Lego!

È tempo di extra sconti sui set LEGO da Zavvi! Sullo store, infatti, è possibile accedere ad una vasta selezione di set di mattoncini, con diverse possibilità di acquisto di prodotti già scontati, su cui Zavvi aggiunge un ulteriore tagli di prezzo del 15%! Per poter ricevere questo sconto extra non bisogna far altro che selezionare gli articoli desiderati dalla lista proposta e, una volta nel carrello, inserire il codice promozionale LEGO15 così che si possa applicare lo sconto all’intera spesa.

Per quanto riguarda i set in offerta, potrete trovare sconti su alcuni dei franchise più famosi come Harry Potter, Star Wars ed anche i set che riguardano il mondo Marvel, come uno degli ultimi arrivi dell’estate appena trascorsa, ovvero la bellissima riproduzione in 480 pezzi del casco di Iron Man che, con i suoi straordinari dettagli e lo stand espositivo, si propone come un articolo da collezione per adulti di assoluto fascino.

Insomma, i set LEGO inclusi in questa promozione di Zavvi sono così tanti che oggi più che mai vale il nostro consiglio di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare quello giusto per voi. Come ultima cosa prima di farvi scegliere il vostro prossimo set LEGO, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B. il codice sconto LEGO15 deve essere inserito nell’apposita sezione del carrello. Accertati che sia stato accettato prima di procedere con l’acquisto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!