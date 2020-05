Zavvi: tante T-shirt di The Mandalorian in offerta!

La Forza scorre potente su Zavvi! Sullo store sono presenti ancora numerose offerte per la “Star Wars week“, ma oltre a queste vogliamo segnalarvi la presenza di molti sconti dedicati alle T-shirt su licenza di “The Mandalorian“, popolare serie tv esclusiva di Disney+ che ha portato sul piccolo schermo tutto il fascino e il carisma dell’universo creato George Lucas.

Come resistere di fronte ad una maglietta del misterioso Mandaloriano oppure ad una dedicata a The Child (o Baby Yoda, se preferite)? Semplicemente non si può specie considerando che il piccolo esponente della razza di Yoda è certamente la star indiscussa dello show… e di questa collezione. La scelta è vasta e le magliette proposte sono tutte su licenza ufficiale e con un’ottima qualità delle stampe proposte. Non temete però, oltre The Child troveremo anche il Mandaloriano, il droide IG-11, alcune versioni dei poster ufficiali e persino i due scout trooper tanto odiati nell’ultimo episodio della serie. Zavvi, inoltre, ha pensato anche ai bambini, infatti nell’offerta sono inclusi anche le taglie per i più piccoli fan delle avventure di Star Wars.

Per essere in grado di utilizzare il succoso sconto del 40% sulle t-shirt di The Mandalorian, vi basterà inserire il cocide MANDALORIAN nel vostro carrello prima di effettuare l’acquisto. Inoltre per vi segnaliamo la pagina di Zavvi dedicata alla promozione delle T-shirt The Mandalorian, in modo da poter assecondare la vostra passione per la serie e vedere tutte le opzioni a disposizione.

Che lo Shopping sia con voi!

Le T-shirt in Offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!