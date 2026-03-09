Nella ricerca sull'Alzheimer, la comprensione dei meccanismi di accumulo della proteina tau nel cervello rappresenta uno degli obiettivi più urgenti della neurobiologia contemporanea. Uno studio pubblicato il 5 marzo sulla rivista Cell Press Blue della casa editrice Cell Press propone una nuova prospettiva su questo fenomeno, identificando un processo biologico finora trascurato che potrebbe spiegare come la tau si accumuli nelle cellule cerebrali fino a livelli patologici. La ricerca, condotta attraverso una metodologia integrata che combina modelli animali, studi cellulari in vitro e analisi di tessuto cerebrale da pazienti umani, porta la firma di Vincent Prevot dell'INSERM, l'Istituto nazionale francese della salute e della ricerca medica.

Al centro di questa scoperta vi sono i tanociti, cellule cerebrali non neuronali la cui funzione nell'ambito delle malattie neurodegenerative era stata fino ad ora ampiamente sottovalutata. Collocati principalmente nel terzo ventricolo del cervello, i tanociti sono noti alla letteratura scientifica per il loro ruolo nella regolazione della comunicazione metabolica tra il sangue e il liquido cerebrospinale, il fluido che avvolge cervello e midollo spinale e svolge funzioni cruciali nell'omeostasi del sistema nervoso centrale. Studi precedenti li avevano identificati come mediatori di segnali metabolici, ma il loro coinvolgimento nei processi di eliminazione di molecole tossiche non era mai stato documentato in modo sistematico.

Il gruppo di ricerca ha dimostrato che i tanociti svolgono un'attività di trasporto attivo: trasferiscono sostanze tossiche, tra cui la proteina tau, dal liquido cerebrospinale verso il flusso sanguigno, dove possono essere eliminate dall'organismo attraverso i normali meccanismi di clearance periferica. Quando questo sistema di smaltimento viene compromesso o rallentato, la tau inizia ad accumularsi nel tessuto cerebrale, contribuendo alla progressione della patologia neurodegenerativa tipica dell'Alzheimer.

La robustezza metodologica dello studio risiede nell'approccio multilivello adottato dai ricercatori. Non solo i modelli su roditori e le culture cellulari hanno confermato il ruolo attivo dei tanociti nella clearance della tau, ma le analisi condotte su campioni cerebrali di pazienti affetti da morbo di Alzheimer hanno rivelato alterazioni strutturali e molecolari precise in queste cellule. Come ha dichiarato Prevot, "i tanociti nel cervello di pazienti umani con Alzheimer risultavano frammentati e mostravano cambiamenti nell'espressione genica correlati proprio a questa funzione di trasporto."

"Le nostre scoperte forniscono la prima evidenza di alterazioni strutturali e funzionali in queste cellule cerebrali poco conosciute ma fondamentali nella malattia umana." — Vincent Prevot, INSERM

Dal punto di vista delle implicazioni cliniche, i risultati aprono una direzione di ricerca potenzialmente importante: preservare l'integrità e la funzionalità dei tanociti potrebbe rappresentare una strategia terapeutica per rallentare la progressione della neurodegenerazione e favorire la rimozione della tau tossica. Tuttavia, gli stessi autori sottolineano con chiarezza che la strada verso applicazioni terapeutiche è ancora lunga e irta di ostacoli tecnici e scientifici.

Tra le sfide principali identificate dal team vi sono la mancanza di modelli animali in grado di replicare fedelmente tutte le caratteristiche della malattia di Alzheimer nell'uomo, nonché la necessità di condurre studi longitudinali su coorti di pazienti più ampie. Solo indagini di questo tipo potranno chiarire il nesso causale tra disfunzione dei tanociti e accumulo di tau, distinguendo con certezza se il deterioramento di queste cellule precede e provoca l'accumulo proteico oppure ne è una conseguenza.

Lo studio è stato sostenuto da un consorzio di finanziatori internazionali di primo piano: il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC), i National Institutes of Health statunitensi, la Fondation pour la Recherche Médicale e la Fondation NRJ per la Neuroscienze dell'Institut de France. La presenza del finanziamento ERC sottolinea la rilevanza europea di questa linea di indagine, che si inserisce in un più ampio contesto di ricerca continentale sulle malattie neurodegenerative.

Le prospettive future di questo filone di ricerca indicano la necessità di approfondire i meccanismi molecolari precisi attraverso cui i tanociti riconoscono e trasportano la tau, nonché di identificare i fattori che ne determinano la frammentazione nei cervelli malati. La caratterizzazione più dettagliata dei cambiamenti nell'espressione genica di queste cellule potrebbe inoltre suggerire biomarcatori diagnostici o bersagli farmacologici specifici, aprendo scenari terapeutici che oggi rimangono ancora nel dominio della ricerca di base.