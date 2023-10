Amazon, robot umanoide prende servizio nei magazzini

Amazon ha introdotto una nuova generazione di robot umanoidi nei suoi centri di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione dell'inventario e l'elaborazione degli ordini. Ovviamente tutto questo sta già facendo discutere per via dell'impatto che potrebbe avere sulla forza lavoro umana.

Conoscete già sicuramente Sequoia, un robot che somiglia notevolmente a un Roomba ma progettato appositamente per l'ambiente complesso dei centri di distribuzione di Amazon. Attualmente operativo in un impianto di Houston, in Texas ed è in grado di identificare e immagazzinare l'inventario in arrivo fino al 75% più velocemente, riducendo notevolmente il tempo necessario per elaborare gli ordini.

Quello più interessante (e che preoccupa maggiormente i lavoratori) è però Digit, un robot alto circa 1.70 metri e e pesante 64 kg prodotto da Agility Robotics. Questo umanoide è in grado di camminare in avanti, all'indietro e lateralmente, accovacciarsi e piegarsi, nonché manovrare e manipolare oggetti utilizzando le sue "mani" simili a arti. Il suo primo compito sarà il riciclaggio dei contenitori, un processo altamente ripetitivo di raccolta e spostamento dei contenitori una volta svuotati dalla merce.

Amazon è il secondo maggior datore di lavoro negli Stati Uniti, subito dopo Walmart. L'azienda impiega quasi 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, di cui un milione lavora nei magazzini. Amazon ha introdotto sempre più tecnologie per automatizzare i lavori umani per oltre dieci anni, ma sottolinea che l'obiettivo non è sostituire i lavoratori umani, bensì sfruttarli per i lavoratori monotoni e per migliorare la sicurezza.

Tye Brady, il capo tecnologo di Amazon Robotics, ha ammesso che l'uso di robot renderà alcuni lavori nei magazzini superflui, ma ha sottolineato che la loro implementazione creerà nuovi impieghi, una linea di pensiero spesso sostenuta quando si discute della minaccia dell'IA generativa per i posti di lavoro.

Brady ha aggiunto che coloro che lavorano nelle operazioni di Amazon sono "insostituibili" e che l'eliminazione dei compiti noiosi e ripetitivi non comporterà tagli di posti di lavoro o una riduzione del personale. Ha anche affermato che la prospettiva di un magazzino Amazon completamente automatizzato, senza lavoratori umani, non diventerà mai realtà.

"Le persone sono così centrali al processo di distribuzione; hanno la capacità di pensare a un livello superiore e di diagnosticare problemi", ha dichiarato Brady. "Avremo sempre bisogno di persone [...] Non ho mai visto un sistema automatizzato che funzioni al 100% del tempo. Credo che tu non ne abbia visto uno neanche."

Amazon sembra davvero concentrata nel continuare a sviluppare robot per migliorare l'efficienza lavorativa. Questo sarà davvero un problema per i lavoratori?