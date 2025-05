Il preoccupante avanzamento dell'IA nel sistema educativo

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il sistema educativo (soprattutto in America), ma non nel modo ottimistico che i suoi promotori avevano promesso. Quello che si sta osservando è una vera e propria demolizione delle fondamenta dell'apprendimento, con conseguenze che potrebbero rivelarsi irreversibili per la società futura. Gli studenti utilizzano ChatGPT non come strumento di supporto, ma come sostituto completo del pensiero critico, mentre le istituzioni educative sembrano impreparate a fronteggiare questa sfida. Il fenomeno si sta diffondendo a una velocità impressionante, trasformando l'esperienza educativa in qualcosa di irriconoscibile rispetto a soli due anni fa.

Un'inchiesta del New York Magazine ha recentemente messo in luce fino a che punto l'IA abbia già modificato il rapporto degli studenti con l'apprendimento. Il caso emblematico è quello di Chungin "Roy" Lee, uno studente trasferitosi alla Columbia University dopo aver fatto scrivere a ChatGPT il saggio personale che gli ha aperto le porte dell'ateneo. Una volta ammesso, Lee ha adottato un approccio sorprendentemente cinico: "La maggior parte dei compiti universitari non è rilevante. Sono facilmente aggirabili con l'IA e non ho alcun interesse a svolgerli personalmente".

Mentre i suoi compagni si confrontavano con il rigoroso curriculum dell'università, descritto dall'istituzione stessa come "intellettualmente espansivo" e "personalmente trasformativo", Lee ha semplicemente delegato all'intelligenza artificiale il compito di superare i corsi con il minimo sforzo. Quando gli è stato chiesto perché si fosse impegnato tanto per entrare in un'università della Ivy League solo per esternalizzare completamente l'apprendimento a un robot, la sua risposta è stata disarmante: "È il posto migliore per incontrare il tuo futuro socio in affari e tua moglie".

Questa visione strumentale dell'istruzione superiore, ridotta a un mero strumento per creare connessioni privilegiate e "capitale sociale", rappresenta il terreno fertile su cui l'intelligenza artificiale prospera. Se l'educazione non riguarda l'apprendimento ma è solo un gioco per i privilegiati, perché non manipolarlo nel modo più rapido ed efficiente possibile?

L'IA in alcuni casi, viene usata in maniera molto cinica, sfruttandola in maniera ignorante per trarne del mero vantaggio immediato.

Un'altra inchiesta, questa volta condotta da 404 Media e basata su migliaia di documenti ottenuti tramite richieste FOIA da distretti scolastici di tutto il paese, mostra come il sistema educativo americano sia stato colto impreparato dall'ondata di comportamenti scorretti che l'industria dell'IA ha incoraggiato. Jason Koebler, autore dell'indagine, ha scoperto che ChatGPT è "diventato uno dei maggiori problemi dell'istruzione americana" (e noi aggiungiamo anche in quella europea), in un tempo straordinariamente breve.

Nei primi giorni dell'ondata IA, i distretti scolastici sono stati corteggiati da "consulenti pro-IA" che tenevano presentazioni che "incoraggiavano ampiamente gli insegnanti a utilizzare l'IA generativa nelle loro classi". Un esempio significativo emerge dai documenti ottenuti dal Dipartimento dell'Istruzione della Louisiana, che ha condiviso una presentazione intitolata "ChatGPT e IA nell'Istruzione".

Questo materiale, realizzato da esperti del settore come Holly Clark (autrice di "L'aula infusa di IA"), Ken Shelton e Matt Miller, includeva slide che definivano l'IA come "dare a un computer un cervello in modo che possa imparare e prendere decisioni da solo". La presentazione suggeriva anche che fosse "tempo di ripensare il 'plagio' e 'l'imbroglio'", e mostrava 20 modi per utilizzare ChatGPT in classe.

Particolarmente inquietante era l'avvertimento che "tornare a scrivere saggi solo in classe può danneggiare gli studenti in difficoltà e non prepara i nostri ragazzi per il loro futuro". In altre parole, i sostenitori dell'IA sembravano anticipare la fine della scrittura tradizionale e dei test, cercando di presentare questa trasformazione non come una forza distruttiva, ma come un'evoluzione necessaria.

Questa nuova modalità operativa appare dannosa non solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti. L'indagine di Koebler dimostra che i lobbisti dell'IA hanno corteggiato le scuole facendo leva proprio sui docenti, mostrando loro come ChatGPT potesse rendere la creazione di curricula e l'assegnazione di compiti molto più semplice.

Un recente articolo del New York Times rivela che anche i professori universitari stanno cedendo alla tentazione, utilizzando i chatbot per creare i loro piani di lezione, proprio mentre i loro studenti li usano per completare i compiti assegnati. Si sta creando un circolo vizioso in cui entrambe le parti del sistema educativo rinunciano progressivamente alle proprie capacità cognitive.

La conclusione di questa tendenza è tanto evidente quanto allarmante: chiunque utilizzi l'IA diventerà esponenzialmente più dipendente da essa e meno capace di svolgere autonomamente compiti che in precedenza richiedevano sforzo mentale. Il modello "as-a-service" dell'industria tecnologica si manifesta qui in tutta la sua pervasività, con l'unica differenza che l'abbonamento riguarda la capacità intellettuale stessa.

Più si diventa dipendenti dall'intelligenza artificiale, meno capacità "organica" si mantiene. E mentre aziende come Neuralink e Apple sviluppano tecnologie per connettere direttamente l'IA al cervello umano, ci si avvicina a un futuro in cui le istituzioni educative potrebbero diventare del tutto superflue, sostituiti da una sorta di collective intelligenza condivisa che rappresenterebbe, paradossalmente, la fine della cognizione individuale come l'abbiamo sempre conosciuta.