Nelle minacce emergenti alla salute pubblica globale, un gruppo di microrganismi sta attirando crescente attenzione da parte della comunità scientifica internazionale: le amebe a vita libera. Questi patogeni unicellulari, spesso trascurati nei sistemi di sorveglianza sanitaria, rappresentano un rischio in espansione a causa di fattori interconnessi come il cambiamento climatico, il deterioramento delle infrastrutture idriche e l'inadeguatezza degli attuali metodi di monitoraggio. Una recente analisi pubblicata sulla rivista specializzata Biocontaminant lancia un allarme documentato su questo fenomeno, sollecitando un approccio integrato che coinvolga ricerca ambientale, medicina e gestione delle risorse idriche.

Le amebe a vita libera costituiscono organismi unicellulari presenti naturalmente negli ecosistemi acquatici e nel suolo terrestre. Sebbene la maggior parte delle specie non rappresenti alcun pericolo per l'uomo, alcune varietà patogene possono provocare infezioni severe e spesso letali. L'esempio più emblematico è rappresentato da Naegleria fowleri, comunemente nota come "ameba mangia-cervello", responsabile di una forma rarissima ma devastante di meningoencefalite amebica primaria. Il contagio avviene tipicamente quando acqua contaminata penetra attraverso le cavità nasali durante attività ricreative come il nuoto o immersioni in acque dolci contaminate, innescando un processo infettivo che raggiunge il tessuto cerebrale con esiti quasi invariabilmente fatali.

La particolarità che rende questi microrganismi così insidiosi risiede nella loro straordinaria capacità di resistenza ambientale. Come spiega Longfei Shu della Sun Yat-sen University, principale autore dello studio, questi organismi possono sopravvivere a temperature elevate, resistere a concentrazioni di disinfettanti come il cloro che risultano letali per la maggior parte degli altri agenti patogeni, e colonizzare stabilmente i sistemi di distribuzione idrica che comunemente si ritengono sicuri. Questa resilienza estrema mette in discussione l'efficacia delle attuali pratiche di trattamento delle acque e richiede un ripensamento sostanziale delle strategie di disinfezione.

Le amebe possono funzionare da ospiti protettivi per altri microrganismi patogeni, creando un effetto "cavallo di Troia" che consente a batteri e virus di attraversare indisturbati i processi di disinfezione

Un aspetto particolarmente preoccupante evidenziato dai ricercatori riguarda il ruolo delle amebe come vettori di protezione per altri agenti infettivi. Batteri e virus possono infatti sopravvivere all'interno delle cellule amebiche, trovando rifugio dalle procedure di sanificazione che normalmente li eliminerebbero. Questo meccanismo, definito dagli scienziati "effetto cavallo di Troia", permette a patogeni pericolosi di persistere nei sistemi idrici destinati al consumo umano e potrebbe contribuire significativamente all'emergenza dell'antibiotico-resistenza, facilitando lo scambio di materiale genetico tra microrganismi in ambienti protetti.

Il riscaldamento globale rappresenta un fattore aggravante destinato a intensificare il problema nei prossimi decenni. L'innalzamento delle temperature medie favorisce infatti l'espansione geografica delle specie amebiche termofile verso regioni dove storicamente erano assenti o poco diffuse. Diversi focolai recenti associati all'esposizione in ambienti acquatici ricreativi hanno già sollevato allarme in numerosi paesi, configurando un quadro epidemiologico in evoluzione che richiede monitoraggio sistematico e risposte coordinate a livello internazionale.

Gli autori dello studio sottolineano l'urgenza di implementare una strategia basata sul paradigma One Health, approccio interdisciplinare che integra salute pubblica, ricerca ambientale e gestione delle risorse idriche in un framework coordinato. Le priorità identificate includono il potenziamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, lo sviluppo di strumenti diagnostici più rapidi e accurati, e l'adozione di tecnologie avanzate per il trattamento delle acque che possano neutralizzare questi patogeni prima che raggiungano le popolazioni esposte. Come evidenzia Shu, "le amebe non rappresentano esclusivamente una questione medica o ambientale: si collocano all'intersezione di entrambe le dimensioni, e affrontarle richiede soluzioni integrate che proteggano la salute pubblica alla fonte".