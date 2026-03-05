L'osteoartrite è la malattia articolare più diffusa al mondo, con oltre 595 milioni di persone attualmente colpite a livello globale, e le proiezioni non lasciano spazio all'ottimismo: una grande analisi pubblicata su The Lancet stima che entro il 2050 il numero di pazienti potrebbe avvicinarsi a un miliardo. Eppure, nonostante la straordinaria mole di evidenze scientifiche accumulate negli ultimi decenni, la gestione clinica di questa patologia risulta sistematicamente disallineata rispetto a ciò che la ricerca dimostra essere più efficace. Il problema non è la scarsità di opzioni terapeutiche, ma la persistente tendenza a ignorare quella più potente: l'esercizio fisico strutturato.

Dati provenienti da studi condotti in Irlanda, Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti descrivono un quadro preoccupante e sorprendentemente uniforme tra i diversi sistemi sanitari. Meno della metà dei pazienti a cui viene diagnosticata l'osteoartrite viene indirizzata verso programmi di esercizio fisico o fisioterapia dal medico di base. Circa il 60% riceve trattamenti che le linee guida cliniche non raccomandano, e quasi il 40% viene riferito a un chirurgo prima che le opzioni non chirurgiche siano state adeguatamente esplorate. Questi dati mettono in luce un gap tra evidenza scientifica e pratica medica quotidiana che ha conseguenze concrete sulla qualità di vita di milioni di persone.

Per comprendere perché l'esercizio fisico occupi un ruolo così centrale nel trattamento dell'osteoartrite, è necessario capire come funziona una articolazione a livello biologico. La cartilagine, il tessuto liscio che riveste le estremità delle ossa e ne ammortizza il contatto, non possiede una vascolarizzazione propria: non è attraversata da vasi sanguigni e non riceve nutrimento per diffusione diretta dal sangue. La sua sopravvivenza dipende interamente dal movimento. Quando carichiamo un'articolazione durante la deambulazione, la cartilagine viene compressa e il liquido sinoviale al suo interno viene espulso; al rilascio del carico, il tessuto si riespande e riassorbe il liquido, portando con sé nutrienti e lubrificanti naturali. Ogni passo, letteralmente, alimenta l'articolazione.

Questa dinamica biologica spiega perché definire l'osteoartrite come semplice "usura" articolare sia scientificamente fuorviante. Le articolazioni non si comportano come pneumatici che si consumano inesorabilmente con il chilometraggio. Il processo patologico è invece meglio concepibile come un continuo equilibrio tra degradazione e riparazione tissutale, nel quale il movimento regolare svolge un ruolo attivo nel favorire i meccanismi riparativi e nel mantenere l'integrità dell'intera struttura articolare.

L'osteoartrite non è una malattia della sola cartilagine: coinvolge l'intera articolazione, inclusi il liquido sinoviale, l'osso subcondrale, i legamenti, la muscolatura periArticolare e persino il sistema nervoso che ne controlla la cinematica. La debolezza muscolare è uno dei segnali precoci più significativi della malattia, e l'evidenza scientifica consolidata dimostra che muscoli deboli aumentano sia il rischio di sviluppare l'osteoartrite sia la velocità di progressione. Il rinforzo muscolare attraverso l'allenamento di resistenza non è quindi semplicemente un beneficio collaterale: è un intervento diretto su uno dei fattori causali del deterioramento articolare.

Tra i programmi di esercizio neuromuscolare sviluppati specificamente per questa condizione, il programma GLA:D® (Good Life with osteoArthritis: Denmark) rappresenta uno degli esempi più studiati. Sviluppato in Danimarca e oggi adottato in numerosi paesi, prevede sessioni di gruppo supervisionate da fisioterapisti, con un focus sul miglioramento della qualità del movimento, dell'equilibrio e della forza muscolare. L'obiettivo primario è il recupero della stabilità articolare e la riacquisizione della fiducia nel movimento. I partecipanti a questi programmi hanno riportato riduzioni significative del dolore, miglioramento della funzionalità articolare e una qualità di vita migliorata che si mantiene fino a 12 mesi dopo il termine del programma.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo dell'obesità e dell'infiammazione sistemica nella progressione dell'osteoartrite. Il tessuto adiposo in eccesso non causa danni articolari soltanto attraverso il sovraccarico meccanico: le cellule adipose producono molecole pro-infiammatorie che raggiungono il liquido sinoviale e i tessuti articolari attraverso il circolo sanguigno, accelerando la degradazione della cartilagine. L'attività fisica regolare contrasta questi processi a livello molecolare, riducendo i marcatori di infiammazione sistemica, limitando il danno ossidativo cellulare e influenzando persino l'espressione genica in senso protettivo per il tessuto articolare.

Sul fronte farmacologico, va sottolineato che ad oggi non esistono farmaci in grado di modificare il decorso biologico dell'osteoartrite: le terapie disponibili agiscono sui sintomi, non sulla progressione della malattia. La chirurgia sostitutiva articolare può rappresentare una svolta per alcuni pazienti in stadio avanzato, ma comporta rischi significativi, tempi di recupero prolungati e non garantisce risultati uniformi in tutta la popolazione candidata. La letteratura scientifica supporta con forza l'idea che l'esercizio fisico strutturato debba essere il primo gradino terapeutico e rimanere parte integrante della gestione in ogni fase della malattia, portando benefici documentati su oltre 26 patologie croniche diverse dall'osteoartrite stessa.

Le prospettive future della ricerca in questo campo si orientano verso una maggiore personalizzazione dei protocolli di esercizio, la comprensione dei meccanismi molecolari attraverso cui il movimento regola l'espressione genica nel tessuto cartilagineo, e lo sviluppo di modelli di implementazione clinica che colmino l'attuale distanza tra evidenza scientifica e pratica medica. Rimane aperta la questione di come strutturare i percorsi di cura per garantire che la prescrizione dell'esercizio fisico diventi sistematica e non eccezionale, superando barriere organizzative, culturali e formative che oggi ostacolano l'accesso alla terapia più efficace disponibile per questa condizione.