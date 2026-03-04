Comprendere perché alcuni neuroni resistono all'accumulo di tau molto più a lungo di altri rappresenta uno degli interrogativi fondamentali nella ricerca sulle demenze. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell, condotto da ricercatori della UCLA Health e dell'Università della California di San Francisco (UCSF), fornisce per la prima volta una mappa dettagliata dei meccanismi genetici e molecolari che regolano questa vulnerabilità differenziale. La tau è la proteina che, aggregandosi in ammassi insolubili all'interno dei neuroni, contribuisce alla progressione di patologie come il morbo di Alzheimer e la demenza frontotemporale, ed è la proteina con la maggiore propensione all'aggregazione patologica tra tutti i disordini neurodegenerativi conosciuti. Eppure, fino ad oggi, i meccanismi alla base della diversa suscettibilità dei neuroni erano rimasti in larga parte oscuri.

Il cuore metodologico dello studio risiede nell'utilizzo di una tecnica di screening genetico su larga scala basata su CRISPRi, una variante del sistema CRISPR che non taglia il DNA ma ne silenzia selettivamente l'espressione genica. I ricercatori hanno applicato questa tecnologia a neuroni umani coltivati in laboratorio e derivati da cellule staminali — in particolare da cellule portatrici di una mutazione causativa di malattia — testando sistematicamente l'effetto del silenziamento di ciascun gene sul grado di accumulo della proteina tau. Questo approccio ha consentito di scandagliare l'intero genoma umano, identificando oltre 1.000 geni con un ruolo potenziale nella regolazione dei livelli di tau nei neuroni.

Tra tutti i candidati emersi dallo screening, il complesso proteico CRL5SOCS4 si è distinto come uno degli attori principali nel controllo della quantità di tau cellulare. Questo complesso opera come un sistema di etichettatura molecolare: attacca specifici marcatori chimici alla proteina tau, indirizzandola verso il macchinario di degradazione della cellula, noto come proteasoma. In sostanza, CRL5SOCS4 funziona come un sistema di smaltimento rifiuti altamente selettivo che, quando è sufficientemente attivo, impedisce l'accumulo tossico della proteina.

La rilevanza clinica di questa scoperta è stata confermata dall'analisi diretta di tessuto cerebrale prelevato da pazienti affetti da Alzheimer. I neuroni che esprimevano livelli più elevati dei componenti di CRL5SOCS4 mostravano una probabilità significativamente maggiore di sopravvivere nonostante la presenza di tau patologica. Questa correlazione tra attività del complesso e sopravvivenza neuronale suggerisce che potenziare artificialmente questa via di clearance potrebbe costituire una strategia terapeutica concreta, anche se ulteriori studi saranno necessari prima di qualsiasi applicazione clinica.

"Silenziando sistematicamente quasi ogni gene del genoma umano, abbiamo trovato sia percorsi attesi che percorsi completamente inaspettati che controllano i livelli di tau nei neuroni", ha dichiarato il primo autore dello studio, il dottor Avi Samelson, professore assistente di Neurologia presso UCLA Health.

Un secondo fronte di scoperta, del tutto inatteso, riguarda il legame tra disfunzione mitocondriale e tossicità della tau. I mitocondri sono gli organelli deputati alla produzione di energia cellulare attraverso la fosforilazione ossidativa. Quando i ricercatori hanno perturbato sperimentalmente queste strutture, le cellule hanno cominciato a produrre un frammento specifico di tau del peso di circa 25 kilodalton. Questo frammento corrisponde strettamente a un biomarcatore già noto in ambito clinico, denominato NTA-tau, rilevabile nel sangue e nel liquido cerebrospinale dei pazienti con Alzheimer.

Il meccanismo alla base di questo fenomeno coinvolge lo stress ossidativo, una condizione di squilibrio tra produzione di radicali liberi e capacità antiossidante della cellula, particolarmente frequente nell'invecchiamento e nella neurodegenerazione. Secondo Samelson, questo stress riduce l'efficienza del proteasoma, che elabora in modo improprio la tau generando il frammento patologico. I dati sperimentali indicano che questo frammento altera le modalità di aggregazione della proteina tau, con potenziali conseguenze sulla velocità di progressione della malattia, sebbene il nesso causale preciso richieda ulteriori indagini.

Lo studio ha inoltre aperto finestre su percorsi biologici precedentemente non associati alla regolazione della tau. Tra questi figurano il processo di modificazione post-traduzionale denominato UFMylation e una classe di enzimi coinvolti nella costruzione di ancore di membrana all'interno delle cellule. Questi risultati ampliano considerevolmente il panorama delle possibili strategie di intervento farmacologico, indicando che la regolazione dei livelli di tau non è affidata a un singolo meccanismo ma a una rete complessa e ridondante di sistemi di controllo.

L'utilizzo di neuroni umani con una mutazione causativa reale, anziché modelli animali o linee cellulari generiche, conferisce a questo studio una specificità traslazionale non trascurabile, poiché le differenze nel processamento della tau osservate in queste cellule riflettono con maggiore fedeltà i meccanismi operanti nella malattia umana. La ricerca è stata finanziata dalla Rainwater Charitable Foundation nell'ambito del Tau Consortium, dai National Institutes of Health (NIH) statunitensi e da ulteriori fonti indicate dagli autori.

Le prospettive aperte da questo lavoro si sviluppano lungo due direttrici principali. La prima consiste nel valutare se sia possibile potenziare farmacologicamente l'attività di CRL5SOCS4 nei neuroni vulnerabili, incrementando la clearance della tau prima che raggiunga concentrazioni tossiche. La seconda riguarda la protezione del proteasoma durante gli episodi di stress cellulare, al fine di prevenire la generazione del frammento NTA-tau. Entrambe le strade necessitano di validazione in modelli preclinici più complessi e, in prospettiva, di trial clinici controllati, rendendo qualsiasi applicazione terapeutica ancora distante ma scientificamente fondata su basi più solide di quanto non fossero prima di questo studio.