Nel settore dell'esplorazione spaziale si respira un'atmosfera di crescente attesa: dopo oltre mezzo secolo dall'ultima volta che esseri umani si avventurarono oltre l'orbita terrestre, la NASA si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia astronautica. La missione Artemis 2, che potrebbe decollare già nel febbraio 2026 con due mesi di anticipo rispetto alla pianificazione originale, rappresenta il primo passo concreto del programma che mira a riportare l'umanità sulla Luna in modo permanente e sostenibile.

Il quadrimestre di astronauti selezionato per questa missione storica include Christina Koch, Reid Wiseman e Victor Glover della NASA, insieme al canadese Jeremy Hansen, che rappresenta il contributo dell'Agenzia Spaziale Canadese al programma Artemis. Durante il fine settimana, l'equipaggio ha completato una prova generale cruciale presso il Kennedy Space Center in Florida, indossando le caratteristiche tute arancioni del sistema di sopravvivenza dell'Orion e simulando le procedure che seguiranno il giorno del lancio effettivo.

A differenza della missione Artemis 3, prevista per il 2027 e destinata ad effettuare un allunaggio vero e proprio, Artemis 2 si configura come una missione circum-lunare: la capsula Orion, montata sulla sommità del colossale razzo Space Launch System (SLS), compirà un'ampia traiettoria attorno alla Luna senza toccare la superficie. Gli astronauti raggiungeranno probabilmente la distanza maggiore dalla Terra mai percorsa da esseri umani, superando anche i record stabiliti durante le missioni Apollo.

L'equipaggio potrebbe raggiungere la distanza più lontana dalla Terra mai percorsa da esseri umani, superando anche i record del programma Apollo

La prova generale condotta all'interno del Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center ha simulato l'intera sequenza operativa prevista per il giorno del lancio, dalla vestizione delle tute all'ingresso e uscita dalla capsula. Tuttavia, il test ha dovuto svolgersi in condizioni non ottimali: il razzo SLS non è ancora posizionato sulla rampa di lancio del Launch Complex 39B, la stessa storica piattaforma utilizzata durante il programma Apollo. Il veicolo di lancio e la capsula Orion sono stati assemblati insieme lo scorso ottobre, ma rimangono all'interno dell'edificio di assemblaggio mentre i tecnici completano le verifiche finali sui sistemi di bordo, sul razzo e sulle infrastrutture di terra.

Il percorso verso questa prova generale non è stato privo di ostacoli tecnici. Secondo quanto riportato da Spaceflight Now, l'esercitazione era inizialmente programmata per il 19 novembre, ma è stata posticipata a causa della scoperta di un'imperfezione sulla barriera termica del modulo equipaggio che impediva la corretta chiusura del portello. Gli ingegneri hanno dovuto risolvere il problema prima di poter procedere, un'ulteriore dimostrazione della complessità e del rigore necessari per garantire la sicurezza dell'equipaggio in un ambiente così estremo.

Nonostante questi contrattempi, l'agenzia spaziale americana mantiene la finestra di lancio aperta tra febbraio e aprile 2026. La prova condotta rappresenta, secondo la NASA, "la verifica finale della tempistica per l'equipaggio e per i team di supporto a terra" e sarà seguita da ulteriori esercitazioni focalizzate sulla gestione di eventuali emergenze che potrebbero verificarsi sulla rampa di lancio.

L'importanza storica di Artemis 2 non può essere sottovalutata: l'ultima volta che esseri umani si avvicinarono alla Luna fu durante la missione Apollo 17, decollata il 7 dicembre 1972, oltre 53 anni fa. Quella missione segnò la conclusione dell'era delle esplorazioni lunari dirette, lasciando un vuoto che il programma Artemis intende colmare con un approccio radicalmente diverso, che prevede non solo visite temporanee ma l'instaurazione di una presenza umana duratura attraverso la stazione Gateway in orbita lunare e basi di superficie permanenti.

Il programma Artemis, pur avendo affrontato ritardi e sfide tecniche significative, sta progressivamente prendendo forma concreta. La missione Artemis 1, un volo di prova senza equipaggio completato con successo nel 2022, ha validato le capacità fondamentali del sistema Orion-SLS. Artemis 2 rappresenta il passaggio successivo essenziale: verificare che tutti i sistemi funzionino correttamente con esseri umani a bordo prima di tentare l'operazione più complessa e rischiosa dell'allunaggio. Se tutto procederà secondo i piani, nei prossimi mesi assisteremo a un momento che riaccenderà l'immaginazione collettiva e dimostrerà che l'esplorazione dello spazio profondo da parte dell'umanità è tutt'altro che conclusa.