Nel corso del 2025 si è parlato quasi solo di intelligenza artificiale, ma gli avanzamenti non sono mancati anche in altre aree. Tra le molte cose notevoli fatte dagli ingegneri nell’anno appena terminato, Popular Science propone una selezione di 5 risultati ammirevoli che vale la pena di conoscere.

Ogni progetto è un ponte lanciato verso scenari futuri in cui l'efficienza non può più prescindere dall'etica e dalla sostenibilità. Dalla nanostruttura del legno alla correzione degli errori quantistici, ecco i traguardi che hanno ridefinito il possibile in questo ultimo anno.

Superwood: la sfida molecolare all'acciaio

InventWood ha industrializzato una tecnologia capace di rendere il legno più resistente dell'acciaio e sei volte più leggero. Attraverso un bagno chimico che elimina la lignina e una successiva compressione dell'80%, il ricercatore Liangbing Hu ha trasformato le fibre naturali in una struttura nanofibrosa incredibilmente densa. Questo materiale, battezzato Superwood, permette di costruire edifici che sequestrano carbonio anziché emetterlo, offrendo una soluzione concreta alla decarbonizzazione dell'edilizia.

Il mercato delle costruzioni, notoriamente avverso al rischio, osserva con un misto di scetticismo e interesse questo materiale che promette di costare la metà dell'acciaio. Per vincere le resistenze del settore, InventWood ha iniziato ad applicare la tecnologia a mercati più accessibili come coperture e pavimentazioni, in attesa di certificare la sicurezza necessaria per i grandi elementi strutturali.

Superwood può essere prodotto con il 10-20% dei residui forestali solitamente scartati.

Batterie di sabbia: l'accumulo termico su scala industriale

Polar Night Energy ha risolto uno dei problemi più complessi delle energie rinnovabili utilizzando una risorsa antica e abbondante: la sabbia. In Finlandia è stata completata la più grande batteria termica al mondo, un cilindro d'acciaio che immagazzina calore fino a 400° utilizzando pietre ollari di scarto. Il sistema preleva l'eccesso di elettricità dalla rete nei momenti di picco per rilasciarlo come vapore per il riscaldamento urbano o processi industriali.

A differenza dei sistemi al litio, questa tecnologia non soffre di degrado e non presenta rischi di incendio, con una vita utile stimata di 30 anni. Con una capacità di 100 MWh, Polar Night Energy punta a competere con le batterie chimiche per le applicazioni industriali in tutta Europa. Sebbene i costi iniziali siano elevati, il basso costo per kilowattora stoccato rende questa innovazione un pilastro per la stabilità delle reti elettriche moderne.

Willow: il chip che ha stabilizzato il calcolo quantistico

Google ha raggiunto una pietra miliare con Willow, un processore da 105 qubit che ha dimostrato la capacità di ridurre gli errori man mano che aumenta la complessità operativa. Tradizionalmente, l'aggiunta di qubit in un sistema quantistico portava a un aumento esponenziale dell'instabilità dovuta a interferenze esterne come i raggi cosmici. Willow inverte questa tendenza, utilizzando qubit di correzione degli errori disposti in una griglia strategica.

Le prestazioni dichiarate sono quasi inconcepibili per la logica tradizionale: il chip ha risolto calcoli complessi in pochi minuti, un tempo infinitamente inferiore rispetto alla durata dell'universo stesso. Anche se i computer quantistici non sono ancora pronti per l'uso aziendale quotidiano, Willow rappresenta il superamento della barriera tecnica che impediva a questa tecnologia di diventare uno strumento pratico. È un passo decisivo verso l'applicazione dell'IA a problemi finora ritenuti insolubili.

Willow ha completato in cinque minuti un test che richiederebbe 10 settilioni di anni a un supercomputer classico.

Populus: l'hotel che imita la natura

Urban Villages ha completato a Denver il Populus Hotel, una struttura che ridefinisce il concetto di architettura sostenibile attraverso un design ispirato ai pioppi. L'edificio utilizza un calcestruzzo speciale a basse emissioni che contiene “ceneri volanti”, riducendo l'impronta di carbonio del 30% rispetto ai materiali convenzionali. La gestione operativa è totalmente orientata alla circolarità, con l'integrazione di digestori per trasformare i rifiuti alimentari in compost. Non ci sono parcheggi, per invitare gli ospiti a usare soluzioni alternative all’auto privata.

Nonostante le polemiche sulla validità dei crediti di carbonio acquistati per compensare le emissioni residue, Populus funge da catalizzatore per un'industria turistica che necessita di standard più rigorosi. L'hotel monitora costantemente i propri dati di impatto, dichiarando di aver sequestrato oltre il 116% del carbonio emesso durante la costruzione e le operazioni. È un esempio di come la visione culturale possa guidare progetti che vanno oltre il semplice profitto immediato.

Zipline: la logistica urbana diventa autonoma e silenziosa

Zipline ha trasformato la consegna tramite droni in un servizio quotidiano e affidabile per decine di migliaia di cittadini nel Texas. Utilizzando la piattaforma P2, i droni calano i pacchi con una precisione millimetrica direttamente davanti alle abitazioni tramite un sistema a verricello. Con oltre 1,85 milioni di voli effettuati a livello globale senza incidenti gravi, la società ha dimostrato che l'automazione può essere integrata in modo sicuro anche in aree densamente popolate.

L'autorità di Zipline deriva dalla sua capacità di operare in contesti critici, avendo iniziato portando sangue e vaccini in zone inaccessibili dell'Africa fin dal 2016. Questa tecnologia punta a essere una infrastruttura logistica che riduce drasticamente i tempi di intervento e i costi ambientali. L'espansione del servizio alle consegne retail è solo il culmine di un percorso di ingegneria che mette la tecnologia al servizio dei bisogni umani fondamentali.