Avatar di Ospite RAM Sword #995 0
Immagino che nessuno sia così ingenuo da non pensare a modifiche funzionali in persone perfettamente sane e desiderose (e danarose) di ottenere qualche "superpotere", lasciando i dogmi morali ai moralisti e alle leggi.
E lo stesso succederà nella genetica: quale famiglia danarosa non vorrà "aumentare" il proprio figlio per renderlo "superiore" e farlo diventare parte di una élite dominante?
Altro che digital divide ci attende...
