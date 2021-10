Cambiamenti climatici, ecco la soluzione per diminuire i gas serra

All’inizio di questo mese, il presidente Biden ha esortato altri Paesi ad unirsi agli Stati Uniti e all’Unione europea nell’impegno a ridurre le emissioni di metano. Due nuovi studi condotti da Stanford potrebbero aiutare a spianare la strada definendo un progetto per coordinare la ricerca sulle tecnologie di rimozione del metano (uno dei principali componenti dei cosiddetti gas serra), con un impatto enorme sulla riduzione delle future temperature di picco.

Le analisi, pubblicate il 27 settembre 2021, in Philosophical Transactions of the Royal Society, rivelano che la rimozione di circa tre anni di emissioni causate dall’uomo del potente gas serra ridurrebbe le temperature superficiali globali di circa 0,21 gradi Celsius riducendo al contempo anche l’ozono di una quantità sufficiente per prevenire circa 50.000 morti premature ogni anno. I risultati aprono la porta a confronti diretti con la rimozione dell’anidride carbonica – un approccio che ha ricevuto significativamente più ricerca e investimenti – e potrebbe aiutare a modellare la politica climatica nazionale e internazionale in futuro.

“I tempi sono maturi per investire nelle tecnologie di rimozione del metano”, ha affermato Rob Jackson, autore principale del nuovo documento dell’agenda di ricerca e autore senior dello studio di modellazione. Jackson è il Professore Provostial di Michelle e Kevin Douglas di Energia e Ambiente presso la School of Earth, Energy & Environmental Sciences di Stanford.

La concentrazione relativa di metano è cresciuta più del doppio di quella dell’anidride carbonica dall’inizio della rivoluzione industriale. La rimozione del metano dall’atmosfera potrebbe ridurre le temperature anche più velocemente della sola rimozione dell’anidride carbonica perché il metano è 81 volte più potente in termini di riscaldamento del clima nei primi 20 anni dopo il suo rilascio e circa 27 volte più potente in un secolo. La rimozione del metano migliora anche la qualità dell’aria diminuendo la concentrazione di ozono troposferico, la cui esposizione causa circa un milione di morti premature ogni anno in tutto il mondo a causa di malattie respiratorie.

A differenza dell’anidride carbonica, la maggior parte delle emissioni di metano è determinata dall’uomo. I principali colpevoli includono fonti agricole come il bestiame, che emette metano nel respiro e nel letame, e le risaie, che emettono metano quando inondate. Anche lo smaltimento dei rifiuti e l’estrazione di combustibili fossili contribuiscono a emissioni sostanziali. Le fonti naturali di metano, compresi i microbi del suolo nelle zone umide, rappresentano il restante 40% delle emissioni globali di metano.

Sebbene lo sviluppo di tecnologie di rimozione del metano non sarà facile, i potenziali vantaggi finanziari sono grandi. Se i prezzi di mercato per le compensazioni di carbonio saliranno a 100 dollari o più per tonnellata in questo secolo, come previsto dai modelli di valutazione più rilevanti, ogni tonnellata di metano rimossa dall’atmosfera potrebbe valere più di 2.700 dollari.

Il metano è difficile da catturare dall’aria perché la sua concentrazione è molto bassa, ma le nuove tecnologie – come una classe di materiali cristallini chiamati zeoliti in grado di assorbire il gas – mantengono la promessa di una soluzione, secondo i ricercatori. Sostengono una maggiore ricerca sui costi, l’efficienza, la scalabilità ei requisiti energetici di queste tecnologie, le potenziali barriere sociali all’implementazione, i benefici collaterali e i possibili sottoprodotti negativi.