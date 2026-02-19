La terapia con cellule Natural Killer ingegnerizzate rappresenta una delle frontiere più promettenti dell'immunoterapia oncologica, ma i metodi tradizionali di produzione si scontrano con ostacoli significativi: costi elevati, tempi lunghi, rese limitate e grande variabilità tra le cellule raccolte da donatori diversi. Un gruppo di ricerca dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia Cinese delle Scienze, guidato dal professor Wang Jinyong, ha sviluppato un approccio radicalmente innovativo che aggira questi limiti partendo non da cellule mature, ma da cellule staminali ematopoietiche prelevate dal sangue del cordone ombelicale.

Le cellule Natural Killer, o cellule NK, costituiscono una componente essenziale del sistema immunitario innato, capaci di riconoscere ed eliminare cellule infettate da virus o trasformate in senso neoplastico senza necessità di una precedente sensibilizzazione. Questa capacità intrinseca le rende particolarmente attraenti per lo sviluppo di terapie anticancro. Nella terapia CAR-NK, le cellule vengono equipaggiate con un recettore chimerico antigenico (CAR) progettato in laboratorio, che permette loro di riconoscere con precisione un marcatore specifico presente sulla superficie delle cellule tumorali e di aggredirle selettivamente.

I metodi convenzionali di produzione di cellule CAR-NK si basano sulla raccolta di cellule NK mature dal sangue periferico o dal cordone ombelicale, seguite dalla loro ingegnerizzazione genetica. Questo processo presenta però inefficienze sostanziali nella modifica genetica, richiede quantità considerevoli di vettori virali per il trasferimento genico e genera cellule con caratteristiche eterogenee che possono compromettere l'efficacia terapeutica.

L'innovazione metodologica sviluppata dal team cinese e pubblicata su Nature Biomedical Engineering sposta invece l'intervento di ingegneria genetica a uno stadio molto più precoce dello sviluppo cellulare. I ricercatori hanno lavorato direttamente sulle cellule staminali e progenitrici ematopoietiche CD34+ isolate dal sangue cordonale, introducendo il gene per il recettore CAR prima che queste cellule si differenziassero in NK mature. Questo approccio integra tre processi fondamentali: la trasduzione con il CAR, l'espansione massiva delle cellule progenitrici e il loro indirizzamento controllato verso il lignaggio NK.

Una singola cellula staminale CD34+ può generare fino a 14 milioni di cellule NK o 7,6 milioni di cellule CAR-NK, riducendo di centinaia di migliaia di volte la quantità di vettore virale necessaria

Il protocollo prevede tre fasi sequenziali accuratamente ottimizzate. Nella prima, le cellule CD34+ vengono espanse utilizzando cellule alimentatrici AFT024 irradiate: in soli 14 giorni, la popolazione cellulare si moltiplica di circa 800-1.000 volte. Successivamente, le cellule espanse vengono coltivate con cellule alimentatrici OP9, che favoriscono la formazione di aggregati organoidi ematopoietici artificiali. Queste strutture tridimensionali ricreano un microambiente che supporta in modo particolarmente efficiente l'impegno verso il lignaggio NK e il suo sviluppo funzionale. Nell'ultima fase, le cellule impegnate nella differenziazione NK vengono lasciate maturare e proliferare ulteriormente, producendo popolazioni altamente pure di cellule iNK (NK indotte) o CAR-iNK che esprimono naturalmente il marcatore CD16.

L'efficienza del sistema è notevole: i ricercatori hanno calcolato che un quinto di una singola unità di sangue cordonale potrebbe teoricamente fornire materiale sufficiente per migliaia o addirittura decine di migliaia di dosi terapeutiche. Questo rappresenta un salto quantitativo enorme rispetto ai metodi tradizionali e apre prospettive concrete per la produzione su scala industriale di terapie cellulari personalizzate a costi sostenibili.

Un altro vantaggio cruciale riguarda l'economia dei vettori virali utilizzati per l'ingegneria genetica. Rispetto alla quantità necessaria per modificare cellule NK mature, questo metodo richiede solo circa 1/140.000 della quantità di vettore virale al giorno 42 di coltura, quota che scende ulteriormente a 1/600.000 al giorno 49. Considerando che i vettori virali rappresentano uno dei costi maggiori nella produzione di terapie CAR, questa riduzione ha implicazioni economiche sostanziali per la sostenibilità delle terapie cellulari.

La validazione funzionale è stata condotta su modelli murini di leucemia linfoblastica acuta a cellule B (B-ALL), utilizzando sia linee cellulari stabilite sia xenotrapianti derivati da pazienti. Le cellule CD19 CAR-iNK, programmate per riconoscere l'antigene CD19 presente sulle cellule leucemiche, hanno dimostrato una potente attività citotossica nei test in vitro e hanno ridotto significativamente la crescita tumorale negli animali trattati, prolungandone la sopravvivenza in entrambi i modelli sperimentali.

Lo studio, finanziato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese e dalla Fondazione Nazionale di Scienze Naturali della Cina, si inserisce nel più ampio scenario delle terapie cellulari avanzate che stanno rivoluzionando l'oncologia. Mentre le terapie CAR-T, basate su linfociti T modificati, hanno già ottenuto approvazioni regolatorie per diverse indicazioni ematologiche, le terapie CAR-NK offrono vantaggi teorici significativi: minore rischio di malattia del trapianto contro l'ospite, possibilità di utilizzo allogenico (da donatore) senza necessità di compatibilità HLA, e profilo di sicurezza potenzialmente più favorevole. Le sfide produttive che hanno finora limitato lo sviluppo clinico delle CAR-NK potrebbero essere superate da approcci come quello descritto, aprendo la strada a una nuova generazione di immunoterapie cellulari più accessibili ed efficaci.