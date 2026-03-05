Nella fotorilevazione avanzata, la capacità di captare luce al di fuori dello spettro visibile rappresenta una delle sfide tecnologiche più rilevanti degli ultimi decenni. I fotodetettori a semiconduttore, presenti in quasi ogni fotocamera digitale odierna, sono in grado di registrare soltanto una porzione limitata dello spettro elettromagnetico, in maniera analoga all'occhio umano. Per superare questa barriera, la comunità scientifica si è rivolta ai rilevatori piroelettrici, dispositivi capaci di convertire in segnale elettrico il calore generato dall'assorbimento della luce, ma storicamente penalizzati da lentezza e ingombro. Ora un gruppo di ingegneri elettronici della Duke University ha sviluppato un fotodetettore piroelettrico che stabilisce un nuovo primato assoluto di velocità, aprendo scenari applicativi che spaziano dalla diagnostica oncologica al monitoraggio agricolo di precisione.

Il risultato, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Advanced Functional Materials, è il frutto di anni di ricerca condotti nel laboratorio di Maiken Mikkelsen, professoressa di ingegneria elettrica e informatica alla Duke University. Il cuore del dispositivo è una metasuperficie, una struttura ingegnerizzata con precisione nanometrica composta da nanocubi d'argento disposti in modo regolare su uno strato trasparente posizionato a soli 10 nanometri di distanza da un sottile foglio d'oro. Questa architettura sfrutta il fenomeno della plasmonica: quando la luce colpisce i nanocubi, eccita gli elettroni dell'argento intrappolando l'energia luminosa con straordinaria efficienza. La frequenza specifica della luce catturata dipende dalle dimensioni dei nanocubi e dalla spaziatura tra di essi, il che conferisce al sistema una notevole flessibilità spettrale.

Grazie all'elevatissima efficienza di intrappolamento della luce, il materiale piroelettrico sottostante — che converte la variazione termica in segnale elettrico — può essere ridotto a uno strato ultrasottile, eliminando uno dei principali ostacoli tradizionali di questa tecnologia. Come ha spiegato la stessa Mikkelsen: "I rilevatori piroelettrici commerciali non sono molto sensibili, quindi richiedono una luce molto intensa o assorbitori molto spessi per funzionare, il che li rende naturalmente lenti perché il calore non si propaga velocemente. Il nostro approccio integra in modo ingegnoso assorbitori quasi perfetti e strati piroelettrici ultrasottili per ottenere un tempo di risposta di 125 picosecondi, un miglioramento enorme per il settore."

Il team aveva già dimostrato il principio di funzionamento nel 2019, ma quella prima versione non era stata concepita per misurare la velocità operativa del dispositivo. La scoperta che il rilevatore termico potesse operare su scale temporali comparabili a quelle dei fotodetettori al silicio aveva destato stupore nell'intera comunità scientifica, poiché i rilevatori termici sono tradizionalmente considerati intrinsecamente lenti. Negli anni successivi, Eunso Shin, dottorando nel laboratorio di Mikkelsen, ha lavorato sistematicamente all'ottimizzazione del design e alla messa a punto di una metodologia di misurazione che non richiedesse strumentazione estremamente costosa.

I fotodetettori piroelettrici operano comunemente nella scala da nano a microsecondi: questo dispositivo è centinaia o migliaia di volte più veloce.

Nella versione più recente del rilevatore, la metasuperficie assorbente è stata riprogettata con una geometria circolare al posto di quella rettangolare originale. Questa scelta aumenta la superficie esposta alla luce incidente riducendo al contempo il percorso che i segnali elettrici devono compiere prima di essere rilevati. I ricercatori hanno inoltre integrato strati piroelettrici ancora più sottili, forniti da collaboratori esterni, e migliorato la circuiteria elettronica per la cattura e la trasmissione dei segnali. Per caratterizzare le prestazioni del dispositivo, Shin ha ideato un sistema sperimentale basato su due laser a retroazione distribuita (distributed feedback laser), la cui intensità aumentava al convergere delle frequenze verso la velocità operativa del rilevatore, consentendo una misurazione precisa dei tempi di risposta.

I risultati ottenuti sono netti: il fotodetettore termico opera a velocità fino a 2,8 GHz, generando un segnale elettrico a partire dalla luce incidente in soli 125 picosecondi. Si tratta di una velocità da centinaia a migliaia di volte superiore rispetto ai rilevatori piroelettrici convenzionali, che normalmente operano nella scala da nanosecondi a microsecondi. Il dispositivo funziona a temperatura ambiente, non richiede alimentazione esterna e può essere integrato direttamente in sistemi su chip, caratteristiche che ne amplificano significativamente il potenziale applicativo.

Un elemento di particolare interesse scientifico risiede nella natura spettrale del dispositivo: la metasuperficie consente la cattura di luce sull'intero spettro elettromagnetico, dalle lunghezze d'onda del vicino infrarosso fino ai raggi X, superando di gran lunga i limiti dei semiconduttori convenzionali. Questa versatilità è alla base delle prospettive applicative più ambiziose, che comprendono camere multispettrali per l'individuazione precoce del cancro cutaneo, sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare e piattaforme per l'agricoltura di precisione su larga scala, dove la rilevazione simultanea di più lunghezze d'onda può rivelare in tempo reale quali colture necessitino di acqua o fertilizzanti.

Le strade di sviluppo futuro individuate dal gruppo sono molteplici. Una delle più promettenti prevede di collocare il materiale piroelettrico e i componenti di lettura elettronica direttamente nel gap nanometrico tra i nanocubi d'argento e il foglio d'oro, una configurazione che potrebbe abbattere ulteriormente i tempi di risposta avvicinando il dispositivo al limite cinetico intrinseco dei materiali piroelettrici. Il team sta inoltre esplorando architetture con metasuperfici multiple in grado di rilevare simultaneamente diverse lunghezze d'onda e la polarizzazione della luce. Come sottolineato da Shin, comprendere il limite cinetico fondamentale dei rilevatori piroelettrici rimane una questione aperta, la cui risposta potrebbe ridefinire i confini tecnologici dell'intera classe di dispositivi, spingendo la fotorilevazione multispettrale verso applicazioni cliniche e di telerilevamento oggi ancora fuori portata.