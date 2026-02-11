Il crescente consumo di alimenti ultra-processati rappresenta oggi una delle sfide più urgenti per la salute pubblica globale. Questi prodotti industriali, che costituiscono ormai quasi il 60% della dieta media degli adulti statunitensi e il 70% di quella infantile, sono caratterizzati da profonde modificazioni rispetto alla materia prima originale e dall'aggiunta di sostanze chimiche come emulsionanti, conservanti e additivi mai incontrati dal metabolismo umano nel corso della sua evoluzione. Una nuova ricerca pubblicata su The American Journal of Medicine fornisce ora evidenze dirette del legame tra questi alimenti e l'aumento del rischio cardiovascolare, aprendo importanti interrogativi sulle politiche sanitarie e sulle raccomandazioni cliniche future.

Il team di ricercatori della Florida Atlantic University ha analizzato dati provenienti dal National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un sistema di sorveglianza epidemiologica che monitora lo stato di salute e nutrizione della popolazione americana. Lo studio ha coinvolto 4.787 adulti di età superiore ai 18 anni, seguiti tra il 2021 e il 2023, tutti con almeno una giornata completa di registrazioni alimentari dettagliate e informazioni sulla propria storia clinica cardiovascolare. La metodologia ha previsto la documentazione accurata di tutti gli alimenti consumati nell'arco di due giorni, permettendo di calcolare la percentuale di calorie totali derivanti da prodotti ultra-processati per ciascun partecipante.

Gli alimenti ultra-processati includono bibite gassate, snack confezionati, carni lavorate e prodotti da forno industriali, tutti accomunati da un elevato grado di trasformazione che comporta l'eliminazione di nutrienti naturali e l'aggiunta di grassi, zuccheri, amidi, sale e additivi chimici. Utilizzando un sistema di classificazione alimentare validato e ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base al livello di consumo di questi prodotti, dal più basso al più elevato. L'età media dei partecipanti era di 55 anni e il 55,9% era costituito da donne.

I risultati dello studio rivelano un'associazione statisticamente significativa e clinicamente rilevante: gli individui nel gruppo con il consumo più elevato di alimenti ultra-processati presentano un rischio superiore del 47% di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto a quelli con il consumo più basso. Questa stima è stata ottenuta dopo aver controllato statisticamente variabili confondenti come età, sesso, etnia, abitudine al fumo e livello di reddito. Le malattie cardiovascolari sono state definite come una storia auto-riferita di infarto miocardico o ictus cerebrale, che rappresentano le principali manifestazioni della patologia cardiovascolare aterosclerotica.

Come sottolinea Charles H. Hennekens, autore senior dello studio e First Sir Richard Doll Professor of Medicine and Preventive Medicine presso il Charles E. Schmidt College of Medicine della Florida Atlantic University, questi risultati hanno implicazioni importanti non solo per la ricerca futura, ma anche per la pratica clinica e le politiche di sanità pubblica. Il riferimento a Sir Richard Doll non è casuale: l'epidemiologo britannico fu tra i primi a dimostrare scientificamente il legame tra fumo di tabacco e cancro ai polmoni negli anni Cinquanta, aprendo la strada a decenni di politiche sanitarie preventive.

La ricerca si inserisce in un corpus crescente di evidenze scientifiche che collegano il consumo di alimenti ultra-processati alla sindrome metabolica, una condizione che comprende sovrappeso e obesità, ipertensione arteriosa, alterazioni del profilo lipidico e resistenza insulinica. Studi precedenti avevano già documentato l'associazione tra elevato consumo di questi prodotti e livelli aumentati di proteina C-reattiva ad alta sensibilità, un biomarcatore dell'infiammazione sistemica considerato predittore affidabile del rischio cardiovascolare futuro. Tuttavia, fino ad oggi mancavano dati diretti che confermassero l'aumento effettivo dell'incidenza di eventi cardiovascolari maggiori come infarti e ictus.

I ricercatori tracciano un parallelo significativo con la storia del tabacco nel secolo scorso. Come evidenzia Hennekens, affrontare il problema degli alimenti ultra-processati non riguarda solo le scelte individuali, ma richiede la creazione di ambienti in cui l'opzione salutare diventi quella più accessibile. Questa osservazione richiama l'influenza delle multinazionali alimentari che dominano il mercato globale e le difficoltà che molte popolazioni affrontano nell'accesso a opzioni alimentari più salutari, spesso più costose e meno disponibili nelle aree socioeconomicamente svantaggiate.

Lo studio evidenzia anche connessioni con altre patologie emergenti. Allison H. Ferris, co-autrice e professoressa presso il Dipartimento di Medicina della FAU, sottolinea l'aumento dei tassi di cancro colorettale negli Stati Uniti, particolarmente preoccupante tra i giovani adulti. Molti fattori di rischio per il cancro colorettale si sovrappongono a quelli cardiovascolari, inclusi pattern alimentari caratterizzati da alto consumo di prodotti ultra-processati, basso apporto di fibre e squilibri nel microbioma intestinale. La connessione suggerisce meccanismi patogenetici comuni che coinvolgono infiammazione cronica, stress ossidativo e alterazioni metaboliche sistemiche.

Dal punto di vista clinico, sebbene i ricercatori riconoscano la necessità di trial randomizzati controllati su larga scala per confermare definitivamente queste associazioni osservazionali, sottolineano che i medici possono già oggi agire raccomandando ai pazienti di ridurre il consumo di alimenti ultra-processati. Questa indicazione dovrebbe accompagnarsi ad altre modifiche dello stile di vita scientificamente validate, come l'aumento dell'attività fisica, la cessazione del fumo e, quando appropriato, l'utilizzo di terapie farmacologiche per il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare come ipertensione, dislipidemia e diabete mellito di tipo 2.