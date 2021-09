Dalla NASA quattro progetti visionari per le esplorazioni spaziali del futuro

Le missioni della NASA, da sempre, ci fanno sembrare di vivere già nel futuro: rover che esplorano Marte con gadget all’avanguardia, un veicolo spaziale che si avventura a casa con un campione di asteroidi e un complesso telescopio spaziale che scruta l’universo primordiale. Ma questo non è tutto. Un piccolo programma della NASA mira a vedere cosa potrebbe essere possibile per il futuro.

Il programma NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), parte dello Space Technology Mission Directorate dell’agenzia, finanzia la ricerca in fase iniziale sui concetti tecnologici futuristici. L’obiettivo è trovare ciò che potrebbe funzionare, ciò che potrebbe non funzionare e quali nuove entusiasmanti idee i ricercatori possono inventare lungo la strada. Vediamo dunque alcune delle novità visionare in sviluppo per le esplorazioni future.

I mondi oceanici, dove gli oceani liquidi si trovano sotto chilometri di crosta ghiacciata, sono alcuni dei luoghi più probabili nel nostro sistema solare per ospitare la vita – una prospettiva allettante per gli scienziati. L’accesso e l’esplorazione di questi ambienti acquatici presentano sfide uniche. Ethan Schaler, un ingegnere meccanico robotico presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, sta ricercando un’idea promettente per l’esplorazione: l’utilizzo di robot in scala centimetrica stampati in 3D, dotati di sensori e attuatori.

Crediti: NASA

Marco Pavone, professore associato alla Stanford University, sta sviluppando unaltra interessante soluzione, ReachBot, un robot potrebbe strisciare rapidamente attraverso le caverne, usando bracci estensibili per afferrare lunghe distanze. Le sue varie caratteristiche consentirebbero ai robot piccoli e leggeri di muoversi in ambienti difficili, come pareti rocciose verticali o i pavimenti rocciosi e irregolari delle grotte su Marte.

Inviare veicoli spaziali extra-large dalla Terra è complesso e costoso. I lanci multipli e l’assemblaggio nello spazio si sono dimostrati efficaci in passato, ma potrebbe esserci un altro modo. L’assistente professore presso la Carnegie Mellon University Zachary Manchester sta valutando modi per integrare i recenti progressi nei metamateriali meccanici in un design di struttura leggera e dispiegabile. Tale struttura potrebbe essere lanciata all’interno di un singolo razzo e quindi dispiegarsi autonomamente a una dimensione finale della lunghezza di 10 campi da calcio.

Tutti i progetti di habitat spaziale hanno una sfida comune che richiede un pensiero innovativo: in che modo i viaggiatori spaziali si sosterranno durante i lunghi viaggi? Jane Shevtsov, che lavora con Trans Astronautica Corporation, offre la creazione di terreno da materiale asteroidale ricco di carbonio. I funghi abbatterebbero fisicamente il materiale e degraderebbero chimicamente qualsiasi sostanza tossica. Processi simili avvengono sulla Terra, come i funghi ostrica che puliscono il terreno contaminato dal petrolio. La ricerca NIAC mira a trovare un modo per i futuri habitat spaziali di avere un ampio spazio verde e sistemi agricoli robusti.