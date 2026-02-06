La capacità degli esseri umani di bilanciare istintivamente l'apporto di nutrienti potrebbe essere molto più sofisticata di quanto ipotizzato finora, ma il massiccio consumo di alimenti ultra-processati rischia di comprometterla irreversibilmente. Una nuova analisi condotta dall'Università di Bristol in collaborazione con esperti nutrizionisti statunitensi ha rivelato come le persone che seguono una dieta basata esclusivamente su cibi non lavorati consumino oltre il 50% in più di cibo in termini di peso, eppure assumano mediamente 330 calorie in meno al giorno rispetto a chi si nutre di prodotti ultra-processati. Il paradosso si spiega con un meccanismo evolutivo che gli scienziati hanno definito "intelligenza nutrizionale innata".

Lo studio, pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition, rappresenta una rielaborazione innovativa dei dati raccolti durante un esperimento clinico pionieristico condotto dal dottor Kevin Hall presso i National Institutes of Health degli Stati Uniti. La ricerca originale aveva già dimostrato che le diete composte interamente da alimenti ultra-lavorati portano a un eccesso di consumo calorico e conseguente aumento di peso. L'analisi guidata dal team di Bristol ha però indagato più a fondo il comportamento alimentare opposto, cercando di comprendere perché chi mangia esclusivamente cibi integrali consumi porzioni significativamente più abbondanti pur riducendo l'apporto energetico totale.

I risultati mostrano che i partecipanti alla dieta non processata riempivano sistematicamente i propri pasti con frutta e verdura, arrivando talvolta a consumarne diverse centinaia di grammi in una sola seduta. Al contrario, evitavano spontaneamente alimenti più densi dal punto di vista calorico come bistecche, pasta e panna. Questo comportamento si traduce in un consumo complessivo di cibo superiore del 57% in peso rispetto ai soggetti alimentati con prodotti ultra-processati, ma con un bilancio calorico decisamente inferiore.

I cibi ultra-processati forniscono energia e micronutrienti contemporaneamente, creando un sovraccarico calorico che annulla il benefico equilibrio naturale tra calorie e nutrienti

Il professor Jeff Brunstrom, docente di Psicologia Sperimentale presso l'Università di Bristol e primo autore dello studio, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta: quando alle persone vengono offerti cibi non lavorati, selezionano intuitivamente alimenti che bilanciano piacere, nutrizione e senso di sazietà, riducendo comunque l'assunzione energetica complessiva. Secondo Brunstrom, le scelte alimentari non sono affatto casuali: gli esseri umani sembrano prendere decisioni molto più intelligenti di quanto si pensasse, purché il cibo venga presentato nel suo stato naturale.

L'analisi nutrizionale dettagliata ha rivelato un aspetto fondamentale: la varietà e quantità di frutta e verdura consumate fornivano vitamine e minerali essenziali che sarebbero risultati carenti se i partecipanti si fossero limitati a mangiare solo cibi integrali ad alta densità calorica. Mark Schatzker, coautore dello studio e autore di opere divulgative sull'alimentazione come The Dorito Effect, ha spiegato che se i soggetti avessero consumato esclusivamente alimenti ricchi di calorie, avrebbero sviluppato nel tempo insufficienze di micronutrienti. Queste lacune vengono colmate proprio da frutta e verdura, che forniscono poche calorie ma abbondanti vitamine e minerali.

I ricercatori hanno definito questo fenomeno "deleveraging dei micronutrienti", un processo attraverso il quale le persone sembrano dare priorità istintiva agli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali, anche a costo di ridurre il consumo di opzioni più energetiche. Si tratta di un meccanismo adattativo che potrebbe avere radici evolutive profonde, sviluppato in ambienti alimentari molto diversi da quelli contemporanei caratterizzati dall'abbondanza di prodotti industriali.

Gli alimenti ultra-processati sovvertono completamente questa dinamica. Nonostante vengano spesso descritti come fonti di "calorie vuote", lo studio ha rilevato che questi prodotti riescono comunque a soddisfare i fabbisogni di micronutrienti, principalmente grazie alla fortificazione con vitamine e minerali aggiunta durante la produzione industriale. Un esempio emblematico: nella dieta ultra-processata, alimenti ad alta densità calorica come bastoncini di french toast e pancake risultavano tra le principali fonti di vitamina A. Al contrario, nella dieta non lavorata, la stessa vitamina proveniva da carote e spinaci, che apportano una frazione delle calorie.

La dottoressa Annika Flynn, ricercatrice senior presso l'Università di Bristol e coautrice dello studio, ha evidenziato un'implicazione preoccupante: i prodotti ultra-processati forniscono simultaneamente elevate quantità di energia e micronutrienti, eliminando di fatto il benefico compromesso naturale tra calorie e nutrienti essenziali. Questo meccanismo potrebbe condurre a un sovraccarico calorico sistematico, poiché viene meno la competizione tra alimenti nutrienti a basso contenuto energetico e opzioni più caloriche. I cibi integrali, al contrario, ripristinano questo equilibrio spingendo le persone verso frutta e verdura piuttosto che verso pasta o carne in eccesso.

L'interpretazione proposta dai ricercatori di Bristol suggerisce che il vero problema non sia necessariamente l'eccesso di cibo in sé. Come dimostrato chiaramente dallo studio, chi segue una dieta a base di alimenti integrali mangia effettivamente quantità molto maggiori rispetto a chi consuma prodotti processati. Tuttavia, è la composizione nutrizionale degli alimenti a influenzare le scelte, e gli ultra-processati sembrano spingere le persone verso opzioni più caloriche che, anche in porzioni più ridotte, portano a un'assunzione energetica eccessiva alimentando l'epidemia di obesità.

Ricerche correlate condotte dallo stesso gruppo di Bristol hanno dimostrato che anche modifiche apparentemente minime nell'ambiente alimentare possono orientare significativamente le decisioni. In uno studio parallelo, il semplice fatto di cambiare l'ordine di presentazione dei piatti più salutari e sostenibili in un menu settimanale ha portato un numero maggiore di persone a sceglierli. Questi risultati rafforzano l'ipotesi che gli esseri umani possiedano una sensibilità nutrizionale innata che può essere facilmente influenzata dal contesto in cui il cibo viene offerto.

La ricerca apre prospettive importanti per la comprensione dei meccanismi che regolano le scelte alimentari nell'era moderna e solleva interrogativi sulla necessità di ripensare l'ambiente alimentare contemporaneo. Se l'intelligenza nutrizionale innata funziona efficacemente solo quando i cibi mantengono la loro forma naturale, l'ubiquità di prodotti ultra-processati nelle diete occidentali potrebbe rappresentare una sfida evolutiva senza precedenti per il nostro sistema di regolazione dell'appetito.