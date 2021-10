E se la Terra fosse circondata da un enorme tunnel magnetico?

Il North Polar Spur e la Fan Region, ai lati opposti del nostro cielo, potrebbero essere collegate da un vasto sistema di filamenti magnetizzati che formerebbero una struttura simile a un tunnel che circonda il Sistema Solare e molte stelle vicine. Questa, almeno, è l’ultima ipotesi scientifica su queste enormi strutture.

“Se dovessimo guardare in alto nel cielo”, ha detto l’astronoma Jennifer West dell’Università di Toronto in Canada, “vedremmo questa struttura simile a un tunnel in quasi tutte le direzioni in cui guardiamo, cioè se avessimo occhi in grado di vedere la luce radio”.

Conosciamo le due strutture da un po’ di tempo – dal 1960, in effetti – ma sono state difficili da capire. Questo perché è davvero difficile capire esattamente quanto sono lontani; le distanze vanno infatti da centinaia a migliaia di anni luce.

Tuttavia, nessuna analisi aveva mai collegato le due strutture insieme. West e i suoi colleghi sono stati in grado di dimostrare che le due regioni, e i circuiti radio di spicco nello spazio tra di loro, potrebbero essere collegati, risolvendo molti dei problemi sconcertanti associati a entrambi.

Utilizzando modelli e simulazioni, i ricercatori hanno capito come sarebbe il cielo radio, se le due strutture fossero collegate da filamenti magnetici, giocando con parametri come la distanza per determinare la migliore vestibilità. Da questo, il team è stato in grado di determinare che la distanza più probabile per le strutture dal Sistema Solare è di circa 350 anni luce, in linea con alcune delle stime più recenti. Ciò include una stima per la distanza dello sperone polare nord all’inizio di quest’anno basata sui dati di Gaia, che hanno scoperto che quasi tutto lo sperone si trova entro 500 anni luce.

L’intera lunghezza del tunnel modellato da West e dal suo team è invece di circa 1.000 anni luce. Questo modello è in accordo con una vasta gamma di proprietà osservate dello sperone polare nord e della regione dei ventilatori, tra cui la forma, la polarizzazione della radiazione elettromagnetica e la luminosità.

È necessario ulteriore lavoro per confermare prima i risultati e quindi modellare la struttura in modo più dettagliato. Ma farlo può aiutare a risolvere un mistero ancora più grande: la formazione e l’evoluzione dei campi magnetici nelle galassie e il modo in cui questi campi vengono mantenuti. Potrebbe anche, hanno detto i ricercatori, fornire un contesto per la comprensione di altre strutture filamentose magnetiche trovate intorno alla galassia.