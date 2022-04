Un nuovo concorrente nel mercato del turismo spaziale promette ai clienti viste della curvatura della Terra dal comfort di una cabina di lusso, sollevata nell’atmosfera superiore con un pallone gigante. Space Perspective martedì ha rivelato le illustrazioni delle sue cabine swish, che spera di iniziare a lanciare dal Kennedy Space Center in Florida dalla fine del 2024. Finora sono stati venduti più di 600 biglietti, a $ 125.000 ciascuno.

Con finestre alte 1,5 metri, sedili profondi, toni scuri e viola e illuminazione soffusa, l’atmosfera contrasta con le capsule bianche e igienizzate dei suoi concorrenti. La connettività Wifi e un drink bar completano la “Space Lounge” all’interno della capsula Neptune dell’azienda. Se costituisca davvero un volo spaziale è una questione di dibattito.

Il pallone raggiunge un’altitudine di 32 chilometri, molto più bassa dei rivali Virgin Galactic, che va a circa 80 chilometri e mezzo di altezza, o Blue Origin, che viola la Karman Line, quasi 100 chilometri sul livello del mare, il confine spaziale riconosciuto a livello internazionale. I Crew Dragons di SpaceX volano ancora più in profondità nello spazio.

Ma 32 chilometri sono ancora molto più alte degli aerei commerciali, che salgono a circa 9 chilometri di altezza. “Siamo al di sopra del 99% dell’atmosfera terrestre”, ha detto la co-fondatrice Jayne Poynter all’AFP, il che significa che i passeggeri vedranno davvero il nero inchiostro dello spazio.

Non è richiesta alcuna formazione speciale. Il pallone sale a 19 chilometri all’ora e l’azienda si presenta come un’alternativa più verde e a emissioni zero rispetto ai carburanti per razzi. Intendono ottenere l’idrogeno per il pallone da fonti rinnovabili, piuttosto che estrarlo dai combustibili fossili.

Il prezzo per il viaggio di due ore, che termina con uno splashdown oceanico, è significativamente inferiore ai biglietti Virgin Galactic che costano $ 450.000 per un giro su uno spazioplano. Blue Origin non rivela i suoi prezzi, ma si pensa che siano molto più alti, mentre quattro imprenditori che hanno volato verso la Stazione Spaziale Internazionale su una nave SpaceX hanno pagato $ 55 milioni ciascuno alla società Axiom Space per il privilegio.

“Volevamo trovare un modo che cambiasse davvero il modo in cui le persone pensano al volo spaziale che lo rendesse molto più accessibile”, ha dichiarato Poynter. Una cosa che i passeggeri non proveranno sono le sensazioni di assenza di gravità.

Con lo spazioplano di Virgin e il razzo di Blue Origin, i passeggeri possono slacciarsi le cinture e galleggiare quando i motori a razzo vengono spenti, ma la nave continua ad andare verso l’alto per alcuni minuti, prima che la gravità la tiri indietro. Anche i passeggeri delle astronavi SpaceX e quelli sulla ISS sperimentano un’apparente assenza di gravità perché le navi orbitano attorno alla Terra. Space Perspective prevede 25 voli nel suo primo anno, con tutti i posti per ora prenotati.