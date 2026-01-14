Avatar di Zeringo 104
Perchè quando si parla di abitazioni o edifici per milioni di persone, viene da pensare che tutto ciò riguarda la gente comune e non filantropi, banchieri o ricconi sfondati?

Pensate sia possibile che attori molto famosi, presidenti e o famiglie aristocratiche si trasferiscono dalle loro lussuose, isolate e distanti abitazioni in dei condomini in cui vive gente comune e con tutte le situazioni problematiche possibili come urla di litigi tra coniugi, cani che abbaiano, furti, gente che non si mette d'accordo per risolvere una questione condominiale ecc ecc?

Al di là dell'obbiettivo principale che si vuole raggiungere e che ha una sua importanza, non me la vedo propria questa "classe sociale" amalgamarsi con le masse.
