Nella fisica della materia condensata e della spintronica, la comprensione dei meccanismi di commutazione magnetica ultrarapida rappresenta una delle sfide più ambiziose della ricerca contemporanea. Un team dell'Università di Tokyo, guidato dal fisico Ryo Shimano, ha compiuto un passo significativo in questa direzione osservando direttamente, per la prima volta, il processo di inversione degli spin elettronici all'interno di un materiale antiferromagnetico. I risultati, pubblicati sulla rivista peer-reviewed Nature Materials, non solo chiariscono una questione aperta da anni nella comunità scientifica, ma aprono una prospettiva concreta verso memorie magnetiche non volatili e dispositivi logici di nuova generazione.

Per comprendere l'importanza di questa scoperta, è necessario inquadrare il ruolo degli antiferromagneti nella ricerca tecnologica attuale. A differenza dei ferromagneti classici — come il ferro, dove tutti gli spin elettronici sono allineati nella stessa direzione — negli antiferromagneti gli spin sono disposti in modo alternato e opposto, cosicché si cancellano a vicenda producendo un momento magnetico netto nullo verso l'esterno. Questa apparente neutralità magnetica li ha a lungo resi difficili da sfruttare tecnologicamente, ma nasconde una struttura interna ricchissima di informazione, potenzialmente utilizzabile per codificare bit digitali con straordinaria velocità.

Il materiale al centro dello studio è il Mn₃Sn (trimaganese-stagno), un antiferromagnete non collineare noto da alcuni anni per le sue proprietà spintroniche peculiari. La comunità scientifica aveva ipotizzato che questo composto potesse commutare il proprio stato di magnetizzazione in tempi dell'ordine di pochi-decine di picosecondi (1 picosecondo = 10⁻¹² secondi), ma nessun esperimento aveva ancora dimostrato con chiarezza se tale commutazione non volatile fosse effettivamente raggiungibile, né quali meccanismi fisici la governassero. Come ha dichiarato lo stesso Shimano, «per molti anni gli scienziati hanno creduto che gli antiferromagneti come Mn₃Sn potessero commutare la loro magnetizzazione con estrema rapidità, ma restava incerto se questa commutazione non volatile si completasse nell'arco di pochi-decine di picosecondi e come la magnetizzazione cambiasse realmente durante il processo».

La metodologia adottata dal gruppo di Tokyo è stata progettata con precisione per rispondere a una domanda fondamentale: la corrente elettrica inverte gli spin direttamente attraverso un meccanismo quantistico, oppure è il calore generato per effetto Joule a provocare il cambiamento? Per rispondere, i ricercatori hanno fabbricato un film sottile di Mn₃Sn e vi hanno inviato brevissimi impulsi elettrici, illuminando contemporaneamente il campione con lampi di luce ultraveloce a ritardo variabile. Questa tecnica di spettroscopia magneto-ottica risolta nel tempo ha permesso di ricostruire fotogramma per fotogramma l'evoluzione della magnetizzazione, come una sequenza cinematografica a scala picosecondaria.

La misura più rapida finora ottenuta per la commutazione elettrica in Mn₃Sn è di 140 picosecondi, ma il materiale stesso potrebbe commutare ancora più velocemente in condizioni ottimizzate.

I risultati hanno rivelato l'esistenza di due distinti meccanismi di commutazione degli spin, dipendenti dall'intensità della corrente applicata. Con correnti elevate, la commutazione è dominata dagli effetti termici: il calore generato dall'impulso elettrico ridistribuisce l'energia nel reticolo magnetico fino a provocare l'inversione degli spin. Con correnti più deboli, tuttavia, si manifesta un secondo meccanismo in cui gli spin si invertono con un apporto termico minimo o nullo. Questa seconda via è scientificamente la più interessante, poiché implica un controllo dello stato magnetico che non dissipa energia in calore — un requisito fondamentale per dispositivi efficienti sul piano energetico.

Dal punto di vista applicativo, il meccanismo di commutazione senza riscaldamento apre la strada a una nuova classe di dispositivi spintronici per l'informatica, le comunicazioni e l'elettronica avanzata. Le memorie magnetiche non volatili basate su antiferromagneti potrebbero, in linea teorica, operare a velocità superiori rispetto alle attuali tecnologie MRAM (Magnetic Random Access Memory) basate su ferromagneti, combinando alta velocità, basso consumo energetico e persistenza del dato anche in assenza di alimentazione. Va tuttavia precisato che questi risultati si trovano ancora nella fase della ricerca di base, e il percorso verso dispositivi commerciali richiederà ulteriori sviluppi ingegneristici e studi di scalabilità.

La sfida sperimentale più critica dell'intero progetto è stata la misurazione delle variazioni infinitesimali del segnale magneto-ottico durante la commutazione. Come ha ricordato Shimano, «una volta stabilito il metodo corretto, siamo rimasti sorpresi dalla chiarezza con cui abbiamo potuto osservare il processo di commutazione». La velocità massima attualmente misurata è di 140 picosecondi, un limite imposto non dalle proprietà intrinseche del materiale bensì dalla durata minima degli impulsi di corrente generabili nell'attuale configurazione sperimentale.

Le prospettive future del gruppo tokyoita puntano proprio a superare questo vincolo strumentale. I ricercatori intendono esplorare i limiti ultimi della commutazione antiferromagnetica sviluppando impulsi di corrente ancora più brevi e ottimizzando la struttura dei dispositivi. La domanda aperta più affascinante è quanto velocemente possa commutare il Mn₃Sn nelle condizioni ideali: le proprietà fisiche del materiale suggeriscono che la velocità intrinseca di commutazione potrebbe essere considerevolmente inferiore ai 140 picosecondi già raggiunti, avvicinandosi potenzialmente alla soglia del singolo picosecondo — un regime temporale che richiederebbe strumentazione di nuova concezione e aprirebbe scenari del tutto inesplorati per la spintromica ultrarapida.