Esplorare lo spazio è ora possibile, grazie alla realtà virtuale!

Hai mai desiderato esplorare lo spazio? Ora è possibile, senza lasciare la Terra, grazie al potente software beta open source VIRUP che costruisce – in tempo reale – un universo virtuale basato sui più dettagliati dati astrofisici e cosmologici contemporanei.

L’esperienza permetterà di fluttuare virtualmente nello spazio, appena sopra la Terra. La Stazione Spaziale Internazionale è a poca distanza, mentre girando la testa è possibile vedere la Luna in lontananza. Non si può fare a meno di pensare che questo è probabilmente ciò che un astronauta vedrebbe durante una passeggiata spaziale. Questo è l’inizio di un viaggio nello spazio, in un ambiente virtuale sviluppato dagli scienziati dell’EPFL.

Tutto ciò è possibile, per la prima volta, grazie al potente software open source sviluppato presso il Laboratorio di Astrofisica dell’EPFL (LASTRO). Il software si chiama VIRUP (Virtual Reality Universe Project). Per il momento, VIRUP può già visualizzare i dati da oltre 8 database raggruppati insieme.

VIRUP inoltre riproduce anche set di dati di simulazioni basate su dati di ricerca. Sarà possibile ad esempio osservare la Via Lattea e la sua futura collisione con la galassia di Andromeda, la nostra vicina galassia nota come M31 o vedere enormi porzioni della rete cosmica – le strutture filamentose su larga scala che si estendono attraverso l’universo – ricavate, sulla base di simulazioni, da un set di dati chiamato IllustrisTNG.

Per l’esperienza completamente immersiva, 3D e a 360°, sarà necessario solo un visore per realtà virtuale e un computer per far funzionare il motore VIRUP, oltre a spazio di archiviazione per archiviare una selezione di dati astrofisici e cosmologici. L’esordio di VIRUP è stato accompagnato anche da un cortometraggio intitolato “Archaeology of Light”, un possibile viaggio attraverso l’universo virtuale reso possibile grazie al software aperto. Il film di 20 minuti parte dalla Terra e traccia un viaggio attraverso le varie scale dell’universo, dal nostro sistema solare, alla Via Lattea, fino alla rete cosmica e alla luce reliquia del Big Bang.