Galassie invisibili all’alba dell’universo, la scoperta degli astronomi

Il telescopio spaziale Hubble è uno dei nostri occhi cosmici più potenti, in grado di vedere oggetti a più di 13 miliardi di anni luce di distanza. E poiché lo spazio e il tempo sono così intrecciati, gli oggetti che vede a quella distanza sono visti come erano 13 miliardi di anni fa, consentendo agli astronomi di guardare efficacemente indietro nel tempo.

Ma Hubble non può vedere tutto. Osserva i cieli principalmente in lunghezze d’onda ultraviolette e visibili della luce, con una certa capacità nel vicino infrarosso. Altri telescopi, scansionando il cosmo in altre lunghezze d’onda, possono rivelare nuovi dettagli ed è esattamente quello che è successo, poiché gli astronomi hanno studiato una regione dello spazio ben conosciuta usando l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), che cattura le onde radio.

Le due galassie appena scoperte sono state chiamate REBELS-12-2 e REBELS-29-2 e sebbene la luce abbia viaggiato 13 miliardi di anni per raggiungerci, le galassie sono in realtà molto più lontane di quella data. Grazie all’espansione dell’universo, le galassie sono ora a 29 miliardi di anni luce di distanza, rendendole tra le galassie più lontane conosciute.

La loro scoperta solleva anche alcune nuove intriganti domande sull’universo primordiale. Il team ha calcolato che tra il 10-20% delle galassie di quel periodo potrebbero nascondersi dietro nubi di polvere, il che significa che i nostri modelli dell’evoluzione dell’universo potrebbero essere in gran parte errati.

“Stiamo cercando di mettere insieme il grande puzzle sulla formazione dell’universo e rispondere alla domanda più basilare: ‘Da dove viene tutto?'”, ha affermato Oesch. “Le galassie invisibili che abbiamo scoperto nell’universo primordiale sono alcuni dei primi elementi costitutivi delle galassie mature che vediamo intorno a noi nell’universo di oggi. Quindi è lì che tutto è iniziato”.

E presto, dovremmo avere strumenti ancora più potenti per trovare queste galassie nascoste. Il James Webb Space Telescope (se mai verrà effettivamente lanciato) si specializzerà nell’imaging a infrarossi del cosmo, che è perfetto per vedere più in profondità che mai nello spazio profondo. Questo perché l’espansione dell’universo sta allungando la luce degli oggetti più distanti verso l’estremità infrarossa dello spettro. Se tutto va secondo i piani, Webb dovrebbe finalmente essere lanciato il 22 dicembre.