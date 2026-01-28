Il paradigma scientifico che per decenni ha guidato la comprensione e il trattamento dell'asma potrebbe essere stato parzialmente fuorviante. Una ricerca condotta presso la Case Western Reserve University ha identificato una nuova classe di molecole lipidiche, denominate "pseudo leucotrieni", che potrebbero rappresentare i veri responsabili principali della cascata infiammatoria che caratterizza questa patologia respiratoria cronica. La scoperta, finanziata dai National Institutes of Health statunitensi e pubblicata come pre-proof sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, sfida il modello consolidato che attribuiva ai leucotrieni classici il ruolo centrale nell'infiammazione asmatica, aprendo prospettive inedite per lo sviluppo di terapie più mirate ed efficaci.

Per comprendere la portata di questa scoperta, occorre partire dal meccanismo biologico tradizionalmente riconosciuto. I leucotrieni sono mediatori lipidici sintetizzati attraverso processi enzimatici a partire dall'acido arachidonico, rilasciati dai globuli bianchi in risposta a irritazioni delle vie aeree o esposizione ad allergeni. Questi composti innescano una reazione a catena che provoca broncocostrizione, ovvero il restringimento delle vie respiratorie che rende difficoltosa la respirazione nei pazienti asmatici. Su questo modello si fondano farmaci ampiamente prescritti come il montelukast (commercializzato come Singulair), che agiscono bloccando i recettori a cui i leucotrieni si legano per esercitare il loro effetto pro-infiammatorio.

Il gruppo di ricerca guidato da Robert Salomon, Charles Frederic Mabery Professor of Research in Chemistry alla Case Western Reserve University, ha invece individuato molecole strutturalmente analoghe ai leucotrieni ma generate attraverso una via biochimica completamente diversa. "Abbiamo scoperto molecole simili per struttura ma generate attraverso un percorso chimico completamente differente nell'organismo", spiega Salomon. Questi pseudo leucotrieni si formano attraverso un meccanismo di ossidazione radicalica: i radicali liberi, molecole estremamente reattive contenenti elettroni spaiati, aggiungono atomi di ossigeno ai lipidi in un processo che il ricercatore paragona efficacemente a una combustione incontrollata.

La distinzione tra i due meccanismi è fondamentale dal punto di vista biochimico. Mentre i leucotrieni classici sono prodotti da enzimi specifici come la 5-lipossigenasi attraverso reazioni catalitiche regolate, gli pseudo leucotrieni emergono da processi ossidativi non enzimatici innescati da radicali liberi. Salomon, che ricopre anche il ruolo di professore di oftalmologia presso la School of Medicine della stessa università, descrive il processo radicalico come "quasi un'esplosione o un incendio: è esattamente come quando l'ossigeno reagisce con il carburante producendo fiamme, può facilmente sfuggire al controllo". L'ipotesi dei ricercatori è che nei pazienti asmatici esistano livelli insufficienti di enzimi antiossidanti e molecole capaci di neutralizzare i radicali liberi prima che questi causino danni.

Per validare la loro ipotesi teorica, il team ha combinato decenni di esperienza nello studio dell'ossidazione lipidica con intuizioni chimiche per predire l'esistenza degli pseudo leucotrieni. Hanno quindi sintetizzato queste molecole in laboratorio e sviluppato tecniche analitiche per rilevarne la presenza in campioni biologici. L'analisi di campioni di urina prelevati da pazienti con asma di gravità variabile e da individui sani ha fornito evidenze sperimentali decisive: gli pseudo leucotrieni non solo erano presenti nei pazienti asmatici, ma le loro concentrazioni correlavano strettamente con la severità della patologia. Le persone con asma, indipendentemente dalla gravità, mostravano livelli da quattro a cinque volte superiori rispetto ai controlli sani. Questo profilo suggerisce che gli pseudo leucotrieni potrebbero fungere da biomarcatori per valutare quantitativamente la gravità della malattia e monitorare l'efficacia dei trattamenti.

Le implicazioni terapeutiche di questa scoperta sono potenzialmente rivoluzionarie. Sia i leucotrieni tradizionali sia gli pseudo leucotrieni scatenano l'infiammazione legandosi allo stesso recettore cellulare, analogamente a una chiave che gira in un'accensione per avviare un motore. I farmaci attualmente in uso, come il montelukast, agiscono bloccando questo recettore, impedendo fisicamente il legame delle molecole pro-infiammatorie. Tuttavia, questa strategia terapeutica potrebbe non essere ottimale. "L'importanza reale di questa scoperta risiede nella possibilità di trattare queste patologie con farmaci che prevengano o moderino il processo radicalico, piuttosto che con farmaci che bloccano il recettore", sottolinea Salomon. Un approccio mirato a inibire la formazione degli pseudo leucotrieni permetterebbe di contrastare selettivamente l'infiammazione patologica preservando le funzioni fisiologiche dei leucotrieni classici.

Questa distinzione è tutt'altro che accademica. L'infiammazione, infatti, non è intrinsecamente dannosa: svolge ruoli essenziali nei processi di guarigione dirigendo i globuli bianchi verso i tessuti lesionati, ed è coinvolta in funzioni cognitive come la formazione della memoria e nello sviluppo normale. Bloccando indiscriminatamente i recettori dei leucotrieni, i farmaci attuali potrebbero interferire con questi processi benefici. Alcuni anti-leucotrieni vengono già utilizzati off-label nel trattamento di patologie neurologiche, un impiego che evidenzia il ruolo complesso di queste molecole. Se gli pseudo leucotrieni rappresentano effettivamente i principali colpevoli dell'infiammazione asmatica, prevenirne selettivamente la formazione costituirebbe un intervento terapeutico più preciso e fisiologicamente rispettoso.

La ricerca ha coinvolto un'ampia collaborazione interdisciplinare. Oltre a Salomon, il team della Case Western Reserve University comprendeva Mikhail Linetsky, research professor in chimica, e Masaru Miyagi, professore di farmacologia presso la School of Medicine, insieme a diversi dottorandi. Hanno contribuito anche ricercatori dell'Università di Toledo, tra cui Sailaja Paruchuri, professoressa di fisiologia e farmacologia, e Lakshminarayan Teegala, assistant professor nella stessa disciplina. Il Cleveland Clinic Children's Hospital ha partecipato attraverso Fariba Rezaee, professoressa associata di pediatria e medico presso il Center for Pulmonary Medicine.

Le prospettive future della ricerca sono ambiziose e multidirezionali. Il gruppo prevede di investigare il possibile ruolo degli pseudo leucotrieni in altre patologie respiratorie, tra cui l'infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV), la bronchiolite nei neonati e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Inoltre, dato che l'ossidazione lipidica mediata da radicali liberi è implicata nella neurodegenerazione, i ricercatori ipotizzano che gli pseudo leucotrieni possano contribuire anche alla patogenesi di malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. Se confermate, queste connessioni potrebbero unificare aspetti apparentemente disparati della biologia infiammatoria e neurodegenerativa, offrendo bersagli terapeutici comuni per patologie attualmente trattate con approcci completamente diversi. Resta da determinare se interventi antiossidanti mirati o inibitori specifici della sintesi di pseudo leucotrieni possano tradursi in benefici clinici concreti per i milioni di persone che convivono con l'asma e altre condizioni infiammatorie croniche.