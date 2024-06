Il Congresso USA contro i droni cinesi: hanno il dominio dei cieli

Vi ricordate il decreto approvato alla Camera sul ban dei droni DJI negli States? Bene, non è finita qui. Questa volta la stangata arriva dal Congresso degli Stati Uniti che si è espresso in maniera critica rispetto all'evidente dominanza cinese nell'industria dei droni, elevando la minaccia posta dal controllo di Pechino su questa tecnologia a un livello simile a quello dei semiconduttori e delle navi.

Durante una riunione ospitata dalla Select Committee on the Chinese Communist Party (CCP), il congressista John Moolenaar ha definito semiconduttori, droni e navi come "tecnologie e settori chiave che determineranno i conflitti futuri".

Moolenaar, in qualità di presidente della commissione, ha spiegato che Pechino sta strategicamente cercando di dominare queste tecnologie utilizzando un metodo da lui definito come "il Huawei Playbook":

"Scegliere un campione nazionale in un'industria strategica. Sovvenzionarlo. Utilizzare prezzi predatori per offrire i suoi prodotti a un prezzo massicciamente anti-competitivo. Espandersi a livello globale. Eliminare la concorrenza. Quindi sfruttare le nuove dipendenze per avanzare gli interessi del CCP"

Moolenaar ha suggerito agli Stati Uniti di "pulire i cieli dai droni cinesi" e ha consigliato l'imposizione di sanzioni e altri metodi per "installare barriere all'accesso al mercato." Del resto gran parte dei migliori droni vengono prodotti in Cina e sono ampiamente diffusi anche tra videomaker professionisti e amatori.

Sebbene i droni non siano l'unica industria che Pechino cerca di controllare, il CEO del produttore statunitense di droni Skydio, Adam Bry, ha evidenziato che l'impatto di tali metodi sull'industria dei droni è "particolarmente grave". Secondo i dati forniti dalla commissione, la Cina attualmente controlla il 90% del mercato dei droni negli Stati Uniti, con DJI che detiene la quota maggiore dell'80%.

Ma non è solo la quota di mercato a rendere pericolosa la dominanza cinese dei droni per gli Stati Uniti, bensì le capacità della tecnologia abilitate dall'IA.

"L'AI e l'autonomia diventeranno le caratteristiche distintive dei droni, estendendo il loro uso da strumenti uno-a-uno dove un pilota controlla un singolo drone, a compagni uno-a-molti dove un operatore controlla numerosi droni autonomi su larga scala, conferendo superpoteri ai loro operatori umani," ha spiegato Bry.

Ha definito la tecnologia dei droni come attualmente "ancora nascente" e l'industria "nella sua infanzia."

"Sarebbe completamente insensato accettare un futuro in cui dipendiamo dai nostri avversari geopolitici per fornire questi droni,"

Le agenzie statunitensi hanno avvertito che i droni fabbricati in Cina potrebbero aiutare Pechino a spiare il mondo. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e l'FBI lo hanno fatto lo scorso gennaio, avvertendo del loro potenziale per le azioni di spionaggio del CCP. Anche il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) ha fatto lo stesso, incluso nel maggio 2019.

Sebbene i produttori di droni come DJI abbiano per anni sostenuto che i loro gadget non rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale, sono comunque finiti nella lista di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti nel 2020. Le aziende e gli individui statunitensi non possono esportare o trasferire alcuni articoli a DJI senza avere una licenza specifica dal governo degli Stati Uniti.

Leggi come l'American Security Act del 2023 hanno ulteriormente limitato l'uso di droni cinesi nelle agenzie federali, una mossa che il presidente dell'Alliance for American Manufacturing, Scott Paul, ha definito nella sua testimonianza alla commissione "un buon primo passo".

Ma per ora sembra che non ci siano molte altre scelte per l'approvvigionamento di droni, il che significa che Pechino potrebbe aver avuto successo esattamente come previsto.