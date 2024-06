I droni DJI potrebbero diventare illegali negli USA: il decreto passa alla Camera, ora tocca al Senato

Lo scorso venerdì, Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un divieto relativo alle vendite di droni DJI negli USA, rendendo sempre più probabile il ban totale dei prodotti DJI. L'atto legislativo, denominato "Countering CCP Drones Act" è inserito nella Legge di Autorizzazione della Difesa Nazionale per l'anno fiscale 2025 (FY25 NDAA), una normativa annuale che assegna i fondi per la difesa per l'anno successivo.

DJI, con sede in cina, produce alcuni dei migliori droni in circolazione sia per uso professionale che per fotografi amatori e controlla oltre il 70% del mercato mondiale del settore. Questa posizione dominante ha fatto drizzare le antenne dei legislatori statunitensi. Come riportato a aprile, il 6% delle azioni di DJI è detenuto da imprese statali cinesi, cosa che ha sollevato timori su possibili backdoor del governo, rischi per la sicurezza nazionale e altre preoccupazioni riguardanti la sorveglianza cinese tramite i droni dell'azienda. Inoltre, esiste la preoccupazione concreta che il successo di DJI continui a rafforzare l'economia cinese.

Elise Stefanik, la deputata repubblicana di New York che sponsorizza la legislazione anti-DJI, ha dichiarato: "DJI rappresenta un inaccettabile rischio per la sicurezza nazionale, ed è tempo che i droni prodotti dalla Cina comunista siano rimossi dall'America." Ciononostante, questo rischio inaccettabile non sembra aver preoccupato il complesso militare e delle forze dell'ordine degli Stati Uniti, che generalmente preferiscono utilizzare i droni DJI nell'applicazione della legge.

I prodotti di DJI sono stati utilizzati anche nella guerra tra Russia e Ucraina sebbene l'azienda abbia condannato fermamente l'uso militare dei propri droni.

Il "Countering CCP Drones Act", insieme ad altre leggi minori e argomenti di conflitto culturale, è inserito nella Legge di Autorizzazione della Difesa Nazionale di quest'anno. La NDAA deve essere approvata ogni anno, anche se qualche teatro politico potrebbe ritardarne il passaggio. Entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti (la Camera dei Rappresentanti e il Senato) hanno avviato le fasi preliminari della legge di spesa. La Camera ha già approvato il disegno di legge, compreso il "Countering CCP Drones Act", e ora si attende che il Senato approvi la sua versione, così da poter combinare i due testi e far firmare la legge al Presidente Biden.

La legislazione attuale non vieterebbe l'uso dei droni DJI già acquistati negli Stati Uniti, ma solo la vendita futura dei prodotti DJI nel paese. Ciò eliminerebbe i droni più popolari e di fascia alta utilizzati negli Stati Uniti. Sebbene il disegno di legge sia popolare al Congresso, esiste ancora la possibilità che venga fermato. I cittadini statunitensi preoccupati che non sono d'accordo con il disegno di legge dovrebbero contattare i loro senatori e chiedere la rimozione del "Countering CCP Drones Act" dalla NDAA.

Sebbene non sia un attacco diretto alla Cina, come alcune mosse legate alla guerra commerciale USA-Cina sui semiconduttori, il ban di DJI seguirebbe una tradizione di tariffe e divieti contro società cinesi di successo negli Stati Uniti. La maggior parte dei divieti colpisce le aziende e gli enti commercialmente più riusciti dall'operare negli Stati Uniti, anche se i legislatori affermano che l'obiettivo è la sicurezza e non un conflitto commerciale. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha recentemente affermato: