Hubble ci mostra i segreti di una bellissima galassia a spirale

In questa immagine il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA scruta la galassia a spirale NGC 1317 nella costellazione della Fornax, a più di 50 milioni di anni luce dalla Terra. Questa galassia è formata da una coppia, ma la chiassosa vicina NGC 1316 si trova al di fuori del campo visivo di Hubble. Nonostante l’assenza nell’immagine della sua galassia vicina, NGC 1317 è accompagnato da due oggetti provenienti da parti molto diverse dell’Universo. Il punto luminoso circondato da un motivo incrociato è una stella della nostra galassia circondata da picchi di diffrazione, mentre la macchia allungata più rossa è una galassia lontana che si trova ben oltre NGC 1317.

Credits: NASA/ESA Hubble

I dati presentati in questa immagine provengono da una vasta campagna di osservazioni di centinaia di osservazioni dalla Wide Field Camera 3 e advanced camera for surveys di Hubble. Combinate con i dati dell’array ALMA nel deserto di Atacama, queste osservazioni aiutano gli astronomi a tracciare le connessioni tra vaste nubi di gas freddo e le giovani stelle ferocemente calde che si formano al loro interno. L’impareggiabile sensibilità di ALMA a lunghezze d’onda lunghe ha identificato vasti serbatoi di gas freddo in tutto l’Universo locale, e la visione nitida di Hubble ha individuato ammassi di giovani stelle, oltre a misurarne l’età e le masse.

Spesso le scoperte astronomiche più emozionanti richiedono questo tipo di lavoro di squadra tra telescopi, con strutture all’avanguardia che lavorano insieme e forniscono agli astronomi informazioni su tutto lo spettro elettromagnetico. Lo stesso vale per i telescopi futuri, con le osservazioni di Hubble che gettano le basi per la scienza futura con il telescopio spaziale James Webb della NASA.